【救救動物】塔門疑有人為驅蟲臭丸撒滿地　熱心市民幫忙執拾免牛隻誤食

▲ 塔門疑有人為了驅蟲，把臭丸撒滿地上。

不少港人也喜歡去塔門郊遊，惟最近有市民及議員上山探望該處的牛群時，發現草地佈滿臭丸，懷疑有人為了驅趕昆蟲而放置臭丸，但此舉有機會令牛隻誤食臭丸，引發危險。

近日有市民在facebook群組「Tap Mun cattle herd 塔門黃牛羣」上載相片表示，6月初，與大埔區議會西貢北選區區議員譚爾培的團隊往塔門，上山探望牛群期間，發現上述情況。該市民指出，「部分臭丸已開始陷入泥土」，為免牛隻吃草時誤食臭丸，一行人連忙執拾遍滿一地的臭丸。

從相片可見，臭丸數目多達數十粒。塔門是位於西貢以北，在大灘海、大赤門及大鵬灣之間的一個島嶼，有牛群棲息。

臭丸對人體健康的影響

據衛生署的資料，人類接觸臭丸後，也有機會出現過敏反應。臭丸、香精餅和樟腦等氣味也會刺激鼻黏膜，會令過敏性鼻炎患者症狀惡化。

蠶豆症（G6PD）患者接觸臭丸後，會引致急性溶血，即是紅血球突然被破壞，大量血紅蛋白便會由紅血球裏釋放出來，令肝臟負荷過重而產生過量膽紅素，形成黃疸。

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責任編輯：熊詠思