公大專業進修學院前高層涉貪　轉介區院答辯

▲ 西九龍裁判法院。（經濟日報資料圖片）

公開大學專業進修學院前院長涉串謀前課程總監，以美容專業公會某職位作為前院長促成舉辦1個美容光學專業證書課程的報酬，兩人同被控1項身為公職人員串謀索取利益罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院提堂，兩被告暫時毋須答辯，案件押後至7月8日轉介至區域法院答辯，期間兩人分別准以1萬元保釋候訊。

涉案首被告為報稱健康及美容公會有限公司總幹事的黃偉寧（50歲）次被告黎偉祈（47歲）則報稱為課程總監，兩人同被控1項身為公職人員串謀索取利益罪。

控罪指，2017年9月25日至2018年1月20日期間，首被告身為公開大學轄下李嘉誠專業進修學院（LiPACE）的院長，串謀次被告一同向美容專業公會有限公司董事林翠琼索取利益，即美容專業公會按首被告所接受的條款僱用他，作為他曾協助或優待辦理美容專業公會及LiPACE間的往來事務，即促致雙方籌辦1個經評審企業培訓課程「美容光學專業證書」的報酬。

案件今提堂時，兩被告暫時無須答辯，案件押後至7月8日轉介至區域法院答辯，期間兩人分別准以1萬元保釋候訊。

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記者：林欣樂