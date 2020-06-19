【多孩家庭】夫婦22年生9子女組超大家庭　41歲媽媽剖腹誕幼女後結紮封肚

▲ 夫婦22年生9子女組超大家庭。

台灣一對夫婦花22年誕下9名孩子，最大的女兒今年已經22歲，而近日誕下第9胎後，41歲的媽媽決定結紮，正式封肚。

據台灣媒體報道，41歲的江孟芬在6月晉升「九寶媽」，再添個小女兒。她表示，雖然過往已順產了8名孩子，但這一胎特別感受到高齡產婦的辛苦，吃不下、睡不好，而且不時頭暈、抽筋等，不過小女兒卻吸收得好，懷胎36周已重7.5磅，由於擔心胎兒過大，她決定在37周剖腹產。

婦產科醫生蘇棋楓指出，由於江孟芬高齡、貧血、胎位不正，加上多產讓子宮變大變鬆，產婦身材較瘦，擔心產後子宮收縮無力，有機會產後大出血，嚴重更要切除子宮。慶幸，剖腹產手術順利完成，母女平安，蘇醫生亦非常興獲，

產婦能生9個真的很不簡單！

努力養育每名孩子

江孟芬與丈夫生下的9名孩子，分別22歲、20歲、18歲、14歲、11歲、6歲、4歲、2歲和0歲。她笑言，每次生孩子都覺得是最後一個，2年前生下第8個已覺得滿足，而且覺得年紀大，應無法再生，沒想到小女兒又來了。

她又表示，自生第7胎開始，有人陸續向她提出領養，但都被她一口拒絕，她強調生孩子不是要送人，小孩都應該在父母身邊成長。她又指，子女能順利誕下來就是一種緣分，即使過程辛苦，仍會努力養育每名子女。

江孟芬又指，大女和二仔現在都已長大，也會利用寒暑假打工，負責自己的學費、生活費，幫忙分擔家計。就讀大三的大女表示，妹妹很可愛，但有點擔心帶出門會被認為是她的小孩，而讀大一的兒子剛考上車牌，亦有幫忙接送弟妹上下學，令江孟芬感到欣慰。

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責任編輯：王明芳