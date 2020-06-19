【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆

▲ 林嘉欣袁劍偉夫妻檔合作的《死因無可疑》，戲中的嘉欣為求演活角色，以真白髮示人，更頻吃宵夜，令自己3個月內增10磅兼有肚腩。

由袁劍偉執導的第2部長片《死因無可疑》即將上畫。在這部驚慄片中，林嘉欣一洗文藝形象，增磅演不修邊幅又有眼疾的中年婦人，陳家樂則在戲中重操故業，演入世未深的保險從業員。這部片標誌着袁劍偉和林嘉欣夫妻檔繼《暗色天堂》後，相隔4年的再度合作。

一個幕前，一個幕後，這種合作模式是否利多於弊？身為編導的袁劍偉就在訪問中透露，曾為了戲劇效果而刻意激嬲太太林嘉欣。

▲ 林嘉欣戲中演出令人心寒。她說不是為了驚嚇而驚嚇：「我這樣演出純粹是因為我明白她。」（劇照）

【死因無可疑】林嘉欣為藝術犧牲增肥逾10磅 戴特製隱形眼鏡造型夠搶鏡

《死因無可疑》這部改編自日本作家貴志祐介恐怖小說《黑暗之家》的驚慄電影，講述由詐取保險金引發的命案。電影其中一個話題，是影后林嘉欣如何為藝術犧牲，演一位有弱視兼行動不便，不修邊幅的中年微胖婦人沈子玲。



林嘉欣說以往演出多會順着直覺走，今次卻花了很多工夫在外在元素，以求影響她在演出時找到角色內在的感覺。她在訪問中認真地細說為何不染髮多月，以真白髮示人，頻吃宵夜，令自己3個月內增10磅兼有肚腩。

▲ 為了表達角色對賭博的沉迷，開拍前，導演袁劍偉特地帶林嘉欣進入澳門賭場觀摩。（劇照）

把幽靈螳螂特質放入角色

為求進入弱視者的世界，她更不怕辛苦，每天戴上五元大小的特製隱形眼鏡10幾小時。她說：「只要戴了這隻特製隱形眼鏡，左眼就真的看不清楚，聽聲音會不自覺地把頭擰側，沈子玲就正正是這樣！」她一邊說一邊作肢體語言示範。

她為了尋找個角色行路的節奏，專誠跟戲劇導師甄詠蓓上8小時課；為了解中年婦女如何沉迷賭海，她更跟隨導演首次到澳門賭場觀摩。

她笑言，因為導演說沈子玲如同幽靈螳螂，所以她在演出前，還要先了解幽靈螳螂的習性。「牠們是偽裝高手，防衛機制是愛威嚇、逃跑或扮死，我就嘗試把這些元素放入演出裏。」

▲ 黃秋生向來給人霸氣感覺，袁劍偉說今次刻意找他在《死因無可疑》演一個較弱勢的角色。而找陳家樂演保險從業員，則是因為他相信保險能幫人，有一種單純及脆弱感覺。（劇照）

【死因無可疑】陳家樂曾從事保險業 新作與秋生嘉欣鬥演技和湯怡演情侶

至於林嘉欣口中那一身像在街市大廈內買的師奶衫褲造型，無疑令角色更立體了。袁劍偉說是服裝設計師及造型師的功勞。

他的看法是：「跟我同年紀的朋友的經驗是，40、50歲人，只要你不注重自己（外表），可以在街上失蹤了般，無人知道你存在。我就是想（沈子玲）有這種感覺。」

沈子玲這角色在戲中的所作所為更令人害怕。問袁劍偉為何選太太來演此種變態女人？他即拍拍嘉欣的肩說︰「首先，我要講，她很善良。我搵她演，是因為她和角色有個很大反差，無論是內心或外在都是。」他說，同樣地，請影帝黃秋生演有智力問題的朱重德一角，也是因為反差大。「秋生甚麼角色都演過，就是沒有演過這種很minor（弱勢）的人物。」

▲ 林嘉欣說今次和秋生演夫妻很合拍。「我們事前都無咩排戲，但一拍便很好似大家在玩乒乓波般，有來有回，和智叔的合作也一樣。袁劍偉形容他們像是爵士組合般沒有排練，卻能互相呼應。（黃建輝攝）

也慶幸，林嘉欣也喜歡挑戰自己演這種能挑起觀眾情緒的濃味角色。「你叫我做淡淡然的角色，我是得的，但濃烈情感的角色會給我很多刺激，從中我可以學習到更多。」

對於這個不尋常角色，嘉欣說：「我明白了她的過去，所以我可以原諒現在的她。她長期在家暴下成長。她的自卑來自其外貌和家庭。久而久之，出現受害者心態，繼而用一些很極端的方法反擊社會。當她無辦法去抑制她對金錢的慾望時，她便犯罪了。」

其實林嘉欣在05年電影《怪物》中的角色被毁容，外表更恐怖。袁劍偉就說︰ 「相比起來，《怪物》的角色是失常，今次的角色則是有個性缺陷，對世界的了解不正常，令她做出些乖戾行為，我覺得這種角色的拿捏，比起單純演精神失常更加困難。」

為部戲激嬲太太

談到導演及演員夫妻檔合作的利弊，林嘉欣說︰「好處是方便傾得很深入。但有時我都會諗，我一路看着這部戲的形成，所有事都覺得理所當然，會不會太主觀？」袁劍偉就認為︰「可能因為我們對彼此已有很深的認識，令我們主觀太強。不過，也因為認識深，我們才會夠膽挑戰對方。」對此，嘉欣則和應說他們喜歡互相challenge。

▲ 林嘉欣和袁劍偉均說，二人甚少合照，平日他們主要是為兩名女兒拍照。（黃建輝攝）

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嘉欣即舉例︰「有一場戲，roll機前，導演在我耳邊細細聲說了兩句說話，我即時火起，結果真是很配合到那場戲，對着陳家樂有很嬲的反應！」袁劍偉坦言為了那場戲的效果，他確是刻意用說話刺激嘉欣有那情緒，但到底是甚麼說話激嬲對方？可惜，嘉欣不准丈夫說出來。

整個訪問都不難發現嘉欣對其角色十分包容接納，而她就說最初看劇本時哭了，因為不明白為何一個母親變成這様。

但她愈是投入了解，就覺得不可以輕易去指責她。「當你明白角色背後故事，就會用一個很謙卑的心去接納，每一個人都有其生命的特質。不應隨便去批評和指責。」她認為看不到別人的痛苦，便隨便批評，某程度上也是一種自大，看不到生命本質的荒涼。（《死因無可疑》6月25日上畫）

記者：胡慧雯

化粧︰Will Wong

髮型︰Bart Choi @ il Colpo

服裝︰comme des garcons / BVLGARI

場地：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong