商人6.12政總外非法集結判囚12天　律政司覆核刑期被拒

▲ 案件於東區裁判法院進行覆核聆訊。（經濟日報資料圖片）

去年6.12大批反修例示威者包圍金鐘立法會一帶，33歲商人當日將鐵馬搬到政府總部外，被控參與非法集結，他早前認罪及被判監12天。律政司不滿判刑過輕，早前提出刑期覆核，案件今（19日）於東區裁判法院進行覆核聆訊。控方指本案的非法集結涉及暴力，促判監2個月。裁判官反駁指，判刑已考慮到被告的參與程度及現場其他人的暴力行為，遂維持原判。

涉案被告庾家駒（33歲）早前承認1項參與非法集結罪，被判監12天。律政司不滿判刑過輕而申請刑期覆核，律政司一方指，裁判官判刑時應考慮到整個非法集結事件的暴力程度，而非被告的個人行為，播放案發時的錄影片段，指當時現場有人投擲物品，根據過往經驗應判監2個月。

辯方反對申請，指裁判官已依從上訴庭的黃鋒案的判刑指引，對被告判以具阻嚇性的刑罰，即判處即時監禁，又提到每宗非法集結案件案情獨立，申請人一方根據經驗判監2個月的說法不適用。

裁判官聽過雙方陳詞後，指原審時他已考慮到現場的暴力程度，以及上訴庭的判刑指引，強調他並非單純考慮被告的個人行為，而是被告在事件中的參與程度，而在被告有良好背景的前提下，法庭仍判處即時監禁，已足以反映阻嚇性及懲罰性，因此駁回律政司的申請、維持原判，另批准辯方訟費申請。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌