英華書院學生校內高叫口號　教育局要求校方嚴肅跟進後提交報告

▲ （經濟日報資料圖片）

英華書院早前有學生於校內唱反修例歌曲及叫口號引起社會關注，校長鄭鈞傑曾形容學生做法絕不理想，正嚴肅跟進事件。教育局今強調十分關注再次有學生作出違反《基本法》或其他違法的活動，已聯絡校方要求嚴肅跟進事件，包括與家長保持緊密溝通及按校本訓輔機制跟進學生的問題，並向教育局提交報告。

教育局強調，「港獨」不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對香港既定的基本方針政策相抵觸，任何「港獨」主張或活動均不應在校園出現；重申學校是學生學習的地方，任何人士均不應利用學校作為表達政治訴求的場地。

英華書院校長鄭鈞傑家庭原因請辭 任期至明年8月底

對於英華書院事件，局方表示十分關注，已就事件聯絡校方要求嚴肅跟進，包括與家長保持緊密溝通及按校本訓輔機制跟進學生的問題，並向局方提交報告；又持續與學校保持聯繫，要求學校採取措施防止同類事件在校園出現。

發言人稱，校方事發翌日已於學校網頁發出聲明，強調學校一直秉持政治中立的原則，重申反對任何鼓吹「港獨」的口號和言論，事件發生時已有老師嘗試從旁勸止，及後亦立即按校本訓輔機制作出了解及嚴肅跟進；亦發通告，再次提醒學生及家長學校的立場及教育局發出的指引，並會與家長保持溝通。

事發於本周一，一批英華書院學生於校內反修例歌曲及叫口號，有關短片於網上瘋傳引起社會關注。事隔數日，有傳媒引述消息指校長鄭鈞傑已向校董會請辭。英華書院昨晚回覆證實鄭鈞傑因家庭原因，已於5月20日向校監請辭，任期至2021年8月底。

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責任編輯：陳正怡