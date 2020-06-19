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【安心復出】許志安現身《Chill Club》周日播出　安仔回復自信跟Gin Lee+AGA合唱

娛樂 15:52 2020/06/19

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許志安將跟兩位女歌手Gin Lee和AGA合唱。（圖片：ViuTV）

許志安於周一「復出」幕前，向傳媒交代過去14個月停工心情，許志安現身由趙學而及羅敏莊伙拍駱振偉擔任主持的《Chill Club》，並跟Gin Lee、AGA合唱個人名曲，節目將於本周日一連兩集播出。

許志安復出，是應「寶麗金唱片公司成立五十周年」的主題演出，《Chill Club》將由本周日 (21日) 起，一連兩集以「寶麗金之夜」為題，首集就邀請到久未露面的許志安，以及江海迦 （AGA） 和李幸倪 （Gin Lee） 擔任嘉賓，演繹多首寶麗金的經典歌曲。

3人合唱《半天假》。（圖片：ViuTV）

節目上許志安將獻唱他的首本名曲《一步一生》，又與AGA及Gin Lee合唱《半天假》，而Gin Lee亦會唱出《心有獨鍾》，三人同為唱得之人，讓觀眾大飽耳福！

許志安被主持羅敏莊等大讚狀態勇。（圖片：ViuTV）

另外，這《Chill Club》新歌推介環節邀請到男子組合MIRROR演唱新歌《IGNITED》 (Too hot to handle version) ，MIRROR 12子又唱又跳，滿足一眾期待新歌已久的樂迷。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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