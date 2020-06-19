政府開設逾700個行政和文書工作有時限職位　6月29日截止申請【附申請連結】

▲ 政府各決策局和部門合共開設超過700個處理行政和文書工作的有時限職位。（資料圖片）

為紓緩受到疫情影響而日趨嚴峻的失業情況，政府已在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來2年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士。當中各決策局和部門合共開設超過700個處理行政和文書工作的有時限職位，提供就業機會。

公務員事務局發言人今日（19日）表示，局方正統籌各決策局和部門就上述逾700個有時限職位的招聘工作，以提升效率和省卻申請人向不同局和部門重複遞交申請。

發言人說，根據各決策局和部門的運作需要，現時預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作。所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可申請。如獲錄用，他們將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。

行政服務助理一職的申請人須持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷，適合大學畢業生申請。有關職位現正接受申請，截止申請日期為6月29日（星期一）。受聘人士預期最早於9月獲通知結果。有關詳細要求和申請方法，請瀏覽公務員事務局網頁。

行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌和系統／項目規劃與發展等。

支援服務助理一職的申請人須在香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，其中一科為數學，及須在語文能力要求方面的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，並需具備中英文文書處理等技能。此職位適合中學畢業生申請。支援服務助理會被調派到各決策局或部門處理一般文書職務。有關招聘工作將於本年8月進行。

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責任編輯：陳子謙