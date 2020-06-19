香港郵政下周二首發售闊銀幕形狀郵票　以世界遺產「青海可可西里」為題

▲ 香港郵政將於下周二（23日）發行「闊銀幕」形狀郵票。（圖片由政府新聞網提供）

香港郵政將於下周二（23日）發行「闊銀幕」形狀郵票，郵票以「中國世界遺產系列第九號：青海可可西里」為題，包括相關郵票小型張及集郵品。

▲ （圖片由政府新聞網提供）

青海可可西里位處青海省西北部，是一片海拔平均為4500米的廣寒高原草地，面積超過37400平方公里，為中國目前面積最大的世界自然遺產地，受國家法律法規的嚴格保護。可可西里為蒙語，意指「青色的山梁」，藏人則稱該地區為「阿青公加」。



可可西里擁有非凡獨特的自然美景，巍峨的山脈、險峻的冰川、多姿多彩的湖泊群及河流濕地，令人嘆為觀止。獨特的地理環境及寒冷的高原氣候讓可可西里被稱為世界「第三極」，人類無法長期生活，卻因而保留了其原始的生態環境和獨特的自然景觀。

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為呈現該處壯闊的景觀和豐富的生物多樣性，郵票小型張嵌有首次推出的「闊銀幕」形狀郵票，並以景區內國家一級保護野生動物，如藏羚羊、野氂牛、藏野驢和金鵰作點綴，充分展示高原聖地靜謐和諧之美。

各郵政局將由下周二起發售這套特別郵票及相關郵品，包括郵票小型張、正式首日封、套摺及已蓋銷首日封，首日封每個售價1.5元、郵票小型張每個售價10元、套摺每套售價22元。

為減低社交接觸及避免人流聚集，市民可以由今日（19日）起至發行日（23日）期間，透過網站該套郵票及相關集郵品，此外，各郵政局會於特別郵票發行當日設置收集點，方便市民遞交需要人手蓋印服務的首日封及郵品訂購表格，並另行通知已購買的市民到郵局領取郵品的日期。

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責任編輯：郭詩詩