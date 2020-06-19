【學英文】香港失業率創15年新高　有些人連下星期（next week）能否開工也說不定

▲ 全球多國仍然受疫情影響，經濟活動低迷，有些人連下星期（next week）能否開工也說不定。（程志遠攝）

香港失業率創15年新高。全球多國仍然受疫情影響，經濟活動低迷，勞工市場在短期內仍將面對壓力。有些人連下星期（next week）能否開工也說不定。

Will I still have a job next week?在這句裏，next week前面並不需要加上介詞in。描述時間時，若有限定詞（determiner），便不用加介詞in、on、at。Determiners是用作修飾名詞，限定了名詞的範圍，故稱為限定詞。例如，these apples的範圍比apples細。Determiners的例子有this（這個）、that（那個）、another（另一個）、next（下一個）、last（最後一個）、every（每個）等等。

「在下午」的英文是in the afternoon，但是說this afternoon便可，不要說in this afternoon。例如，I'll see you again this afternoon.（今天下午再見。）

Monday、Tuesday、Wednesday（周一、周二、周三）等前面要加介詞on，若有限定詞便不用。例如，The meeting will be held next Monday.（會議將於下周一舉行。）I visit my grandparents every Saturday.（我逢周六探訪祖父母。）Night（晚上）和Christmas（聖誕節）前加上限定詞，便毋須用介詞at。例句︰I drink milk every night before bed.（我每晚睡前會喝牛奶。）I was in Paris last Christmas.（去年聖誕節我在巴黎。）

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文：Ally Dean's List級英文老師