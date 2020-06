【學英文】香港失業率創15年新高　有些人連下星期（next week）能否開工也說不定

▲ 全球多國仍然受疫情影響,經濟活動低迷,有些人連下星期(next week)能否開工也說不定。(程志遠攝)

香港失業率創15年新高。全球多國仍然受疫情影響,經濟活動低迷,勞工市場在短期內仍將面對壓力。有些人連下星期(next week)能否開工也說不定。

Will I still have a job next week?在這句裏,next week前面並不需要加上介詞in。描述時間時,若有限定詞(determiner),便不用加介詞in、on、at。Determiners是用作修飾名詞,限定了名詞的範圍,故稱為限定詞。例如,these apples的範圍比apples細。Determiners的例子有this(這個)、that(那個)、another(另一個)、next(下一個)、last(最後一個)、every(每個)等等。

「在下午」的英文是in the afternoon,但是說this afternoon便可,不要說in this afternoon。例如,I'll see you again this afternoon.(今天下午再見。)

Monday、Tuesday、Wednesday(周一、周二、周三)等前面要加介詞on,若有限定詞便不用。例如,The meeting will be held next Monday.(會議將於下周一舉行。)I visit my grandparents every Saturday.(我逢周六探訪祖父母。)Night(晚上)和Christmas(聖誕節)前加上限定詞,便毋須用介詞at。例句︰I drink milk every night before bed.(我每晚睡前會喝牛奶。)I was in Paris last Christmas.(去年聖誕節我在巴黎。)

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英文報道,

【學英文】政府放寬限制社交距離的措施(Social-distancing) 室外最多50人聚集

【學英文】間中仍有本地確診個案 香港人自律(self-disciplined)堅持戴口罩

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載:bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

撰文:Ally Dean's List級英文老師