【鼻敏感】鼻癢鼻塞噴嚏連連屬常見症狀　中醫常用人參黃芪白朮等治病

▲ 「肺衛不固」是鼻敏感常見的類型之一。

鼻敏感是常見都市病，中醫指出「肺衛不固」是鼻敏感常見的類型之一，具體有何症狀，又應如何治療？浸大賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心有以下分享：

肺衛不固證鼻敏感主要有哪些症狀表現

肺衛不固是鼻敏感常見的類型之一，其證候特點主要表現為肺氣虛弱，衛陽不固，風邪侵襲為主的相關證候，常見如鼻癢較為明顯，噴嚏連連、鼻涕清稀、鼻塞、遇風冷或天氣變化易於發作或發作加重、鼻黏膜色淡或淡白，全身症候多有氣短懶言、自覺少氣不足以吸、講話乏力、聲音低弱、惡風自汗、易於感冒、面色晄白、舌淡、苔薄白、脈弱等。

肺衛不固證鼻敏感是如何形成的

鼻敏感肺衛不固證的形成主要與久病傷肺、外邪侵襲有關。中醫認為，肺主氣，司呼吸，開竅於鼻，肺氣通於鼻；同時，肺主宣發肅降，能夠宣發衛氣與體表、鼻腔，發揮其抵禦外邪侵襲的作用。正常情況下，肺氣強盛，衛陽充足，體表固密，鼻竅衛陽充盛，則能抗禦外邪侵襲，呼吸暢利，不易感冒，更不易罹患鼻敏感類疾病。倘若素體虛弱，久病傷氣，或久居煙霧粉塵之地，吸入煙塵過度，傷耗肺氣，則易致肺氣虛弱，衛陽不固，鼻失溫煦，風邪易於犯襲鼻竅而導致鼻敏感發病。

肺衛不固證鼻敏感如何治療

肺衛不固證的治療主要是溫補肺氣，實衛固表，以恢復與強化肺氣衛陽功能，從而達到溫養鼻竅、緩解與根治鼻敏感的效果。在用藥方面，一般會採用中藥方劑溫肺止流丹、玉屏風散、牡蠣散等加減論治。常用藥物如人參、訶子、魚腦骨、荊芥、桔梗、細辛、甘草、黃芪、白朮、防風、浮小麥、麻黃根、煅牡蠣等。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

更多有關鼻敏感的資訊，請看：

【鼻敏感】偏濕體質夏季易發作 浸大中醫教從體質入手KO鼻敏感

【鼻敏感】鼻腔黏膜長期腫脹壓迫鼻周 可引發過敏性黑眼圈

【鼻敏感】兒童患者易伴隨眼睛發癢徵狀 浸大中醫：以藥材洗眼熱敷可紓緩

【鼻敏感】鼻敏感及濕疹屬過敏性疾病 兩者同時發病常見於一類患者

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣