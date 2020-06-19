【救救動物】鯨鯊遭粗繩纏尾勒入肉　潛水員圖用小刀切斷繩解困

▲ 鯨鯊遭粗繩纏尾勒入肉，潛水員圖用小刀切斷繩解困。

人類的疏忽有時會令無辜動物受傷。近日在泰國龜島附近海域，有一頭鯨鯊尾巴遭繩子纏住，有潛水員見狀嘗試用刀切斷繩子，惟刀子太小，未能將粗繩割斷，鯨鯊早已游走。

據外媒報道，泰國一名潛水教練汶尼（Punnee Makcati），上周六（13）駕船在龜島南部水域巡視時，發現一條身長逾3米的鯨鯊，在船隻附近徘徊，而鯨鯊看似十分溫馴，看見他們靠近時亦未有躲避。汶尼與其它潛水員潛到海中，發現鯨鯊的尾巴遭麻繩纏住，更勒至入肉。

▲ 鯨鯊尾巴遭麻繩勒至入肉。（影片截圖）

汶尼表示，鯨鯊數次主動游向他們，似乎想發出求助。他們一行人遂出手相助，可惜隨身的小刀，只能切斷一半麻繩，加上氧氣不足，他們惟有回到船上。當他們再度潛入海中，試圖尋找鯨鯊，卻發現牠已經游走且下落不明。

事後，汶尼通報相關部門，當局隨即派人前往搜尋，並呼籲漁民和船隻一旦發現鯨鯊的蹤迹，立即通知他們。

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責任編輯：熊詠思