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【湯馬戀】湯洛雯馬國明認愛成傳媒焦點　靚湯懇求給予空間別再追訪家人

娛樂 16:39 2020/06/19

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靚湯希望大家不要找其父母。

「靚湯」湯洛雯自上周跟馬國明自從公開認愛後，「湯馬戀」連日來都成為眾人焦點，就連雙方的家人也成為了被追訪的目標。為了保護雙方家人，湯洛雯呼籲大家別再找自己與馬明的父母，希望能有更多空間。

【湯馬戀】湯洛雯日後拍親熱戲必知會男友　靚湯跟馬明相處最看重一件事

湯洛雯呼籲大家不要找她及馬明的父母。（湯洛雯IG截圖）

靚湯今日於IG發布限時帖文，寫道：

首先很感謝各大傳媒非常關心獨角和小馬的進展，實在是知道你們很疼我們，無言感激。

但希望也高抬貴手，不要再找雙方父母了，因為他們都不是娛樂圈的人，可能會嚇怕他們。

請求大家給我們一些空間可以嗎？20萬分感謝！

【湯馬戀】感謝好姊妹黃心穎祝福　湯洛雯想與馬國明一生一世：每次都以結婚為前提

靚湯和馬明公開認戀。（湯洛雯IG圖片）

自從靚湯和馬明認戀後，其家人也備受關注，妹妹湯樂瑤曾發文恭賀家姐拍拖，又叮嚀未來姐夫要好好照顧家姐。

靚湯的家人很喜歡馬明。（湯洛雯IG圖片）

靚湯爸爸湯鎮宗日前受訪時表示對馬明的印象很好，又感謝大家對女兒和未來女婿的祝福，並向二人送上祝福。湯媽媽也大讚馬明人前人後都斯文有禮，給他100分並希望他之後能超越滿分。

坊間對湯馬戀一致祝福，馬明和靚湯早前也分別發文或向傳媒答謝各界關心，也笑言二人只是公開戀情，未到結婚階段，盼大家不要太激動。

早前湯洛雯接受TOPick訪問，也親身感謝外界的祝福，並稱「每一個祝福和關注，都會令我們心頭一暖。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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