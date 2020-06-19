【派錢1萬】恒生銀行6月21日起接受現金發放計劃申請　分行及港鐵站辦事處將全線開放營業

▲ 恒生銀行表示，計劃推出首日分行及港鐵站辦事處將全線由上午9時至下午5時開放營業。（資料圖片）

政府宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，有關申請6月21日開始。恒生銀行表示，為進一步方便客戶領取及遞交書面表格，計劃推出首日分行及港鐵站辦事處將全線由上午9時至下午5時開放營業。

恒生銀行又指，客戶由6月21日（星期日）早上7時起，可透過登入個人eBanking或恒生Mobile App登記，銀行會將相關登記交予政府處理，7月8日起陸續收取1萬元。客戶更會自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元。

書面登記方面，客戶於恒生全線分行或港鐵站辦事處領取或於恒生網站特設的「現金發放計劃」專頁下載書面表格後，可將填妥的表格投入銀行的專用收集箱，銀行會將相關登記交予政府處理。

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責任編輯：陳子謙