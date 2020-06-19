【酒店優惠】九龍東皇冠假日推258元起歎雙人下午茶　夢幻果香嘗盡10款鹹甜點

▲ 九龍東皇冠假日酒店星幕推夢幻果香下午茶，5款鹹點加5款甜點兩位起只需258元。

疫巿下，酒店紛紛出招冧客。香港九龍東皇冠假日酒店旗下的靚景扒房餐廳星幕，最近推出了夢幻果香下午茶tea set，包括5款鹹點及5款甜點，兩位用只需258元起，用恆生信用卡更可享平日75折優惠。

5款鹹點包括：

(1) 西瓜水牛芝士串：淡淡帶奶香的水牛芝士波，伴隨鮮甜多汁的西瓜，感覺清爽消暑，香羅勒葉可提香；

(2) 巴馬火腿包條卷：柔軟鹹鮮的巴馬火腿捲著金黃香脆Grissini餅乾條；

▲ 鳳尾蝦配芒果莎莎，煎香去殼鳳尾蝦，芒果肉、紫洋蔥紅圓椒切幼粒，醬汁濃郁。（圖片：星幕）

(3) 鳳尾蝦配芒果莎莎：煎香去殼鳳尾蝦，芒果肉、紫洋蔥紅圓椒切幼粒，芫茜切碎，加入橄欖油、鹽及黑胡椒調味，口感輕盈，醬汁濃郁；

(4) 吞拿魚青瓜醬意大利香草包：吞拿魚蓉幼滑鮮嫩，青瓜醬清新爽口，簡單又營養豐富；

▲ 蜜桃蟹肉酥盒，鮮甜蟹肉混和蜜桃肉，小酥盒香脆滋味。（圖片：星幕）

(5) 蜜桃蟹肉酥盒：蟹肉的鮮甜完美混和蜜桃肉的香甜，配合香脆的酥皮小酥盒，十分滋味。

5款甜點包括：

(1) 夏日柑橘椰子慕絲：椰子汁加入忌廉打成慕絲，雪凍後成型，面頭鋪上西柚、柑及橙肉，酸甜有致，口味清新；

▲ 夏日柑橘椰子慕絲，椰子汁加入忌廉打成慕絲，鋪上西柚、柑及橙肉，口味清新。（圖片：星幕）

▲ 法式檸檬忌廉酥餅，用上新鮮檸檬汁加蛋黃做慕絲，法式酥餅鬆軟酥脆。（圖片：星幕）

(2) 法式檸檬忌廉酥餅：新鮮檸檬汁加蛋黃，坐熱水攪拌至杰身，雪凍成為慕絲，傳統法式酥餅用上牛油、雞蛋及麵粉，鬆軟酥脆，加食用花及紅桑莓裝飾；

(3) 青檸蛋白撻：蛋白中加入青檸汁及青檸皮拌勻成為慕絲，釀入曲奇餅撻中，面頭唧上數粒蛋白霜脆乾，略為燒焦，造型精緻；

▲ 柚子蜜糖芝士餅，意大利mascarpone芝士與柚子蜜拌勻雪凍，輕盈清新。（圖片：星幕）

(4) 柚子蜜糖芝士餅：意大利mascarpone芝士與柚子蜜拌勻，雪凍即成，感覺輕盈，乳酪味較淡，清新不膩，加上柚子皮及金萡，倍添貴氣；

(5) 香橙意大利氣酒果凍：意大利氣酒加入新鮮橙汁、芒果粒粒加香橙肉，雪成啫喱，散發微微酒香。

至於飲品方面，可選擇咖啡、泡沫咖啡、特濃咖啡、鮮奶咖啡、意式濃縮咖啡，Twinings川寧茶則可選英國早餐紅茶、甘菊花草茶、薄荷葉花草茶、豪門伯爵紅茶、綠茶、白茶、蜜桃熱情果花草茶或檸檬乾薑花草茶；另加40元可轉享用葡萄汽酒乙杯。

星幕（Cielo）夢幻果香下午茶

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓（港鐵將軍澳站C出口）

供應期：即日起至8月31日，每天下午3時至5時供應

價錢：星期一至五258元*／兩位用，恆生信用卡75折折實連原價加一為219.3元／兩位用；星期六、日及公眾假期278元*。（*價格須另加一服務費）

訂座或查詢：3983 0688