【冷門嗜好】劍玉創意高6歲可掌握　90後少年組劍玉隊推廣運動

▲ 日本劍玉是富正能量的運動，有助學生建立自信。

近年香港出現了不少新興運動，其中外形似玩具的劍玉（劍球），10年來累積了一班年輕愛好者。有十多年劍球經驗的李浩翔，不但取得劍球世界排名第14名，他更因熱愛劍玉，在2017年成立協會全職推廣，同時培養後進，現與3位好手：阿達、昊臨和王子，成立「劍玉兄弟」，未來希望設計出港製的劍玉，令運動普及，方便更多人容易學習，讓運動普及到社區和學校。到底小小的劍玉，有何吸引力？

▲ （左起）由王子、浩翔、阿達、昊臨組成的「劍玉兄弟」，剛入圍賽馬會「今生不做機械人青少年創夢計劃」十強。(陳永康攝)

李浩翔是資深劍玉教練及運動員，在2017年成立「香港花式劍球協會」，他解釋原是法國發明的劍玉年資已達100年，傳到日本後慢慢被現代化，並進化成普及的運動，日本當地協會在多年前已制定規則、級與段的要求。早年更開始舉辦劍球世界盃，比賽要求在限時內表演花式，愈高難度得分愈高，有如跳水、花式溜冰等項目，很考參賽者平衡個人技巧與難度的功夫。而浩翔在首屆的自創招式被列入大會指定的難度招式，並位列第14。

由選手變推手 培養後輩

浩翔認識此運動非常偶然，他笑謂當年在「10蚊店」看到如玩具一樣的縮小迷你版劍玉，未知產品並非標準練習用劍玉，故玩了兩星期都未成功把波拋到皿上。之後開始利用業餘時間學習劍球，日子有功下，曾到日本參加了6次國際賽事。2015年更在台灣集訓半年，本有機會留台當教練，但仍決定回港發展。

早年劍玉太冷門，故我們在公共空間團練時，曾被驅趕。近年已可以有較多場地供好手練習，但他們仍感到運動需要有人推廣，才可以有影響力。

▲ 浩翔曾6次到日本比賽，最佳成績是在2014年取到最高排名達到第14名，其自創招式曾被列入大會指定難度招式。(受訪者提供)

他3年前由選手轉為推廣者，成立協會，教授過退休人士學習，並應用台灣的紙製劍球到幼稚園教授幼兒學習基本招式，提升手眼協調。

近年社福機構見到運動練到專注和耐力，開始邀請他們合作把運動帶入學校，幫助專注力不足孩子可提升能力。

▲ 左為機構應用的台灣紙製劍玉，方便教授幼稚園小朋友。右是浩翔在「10蚊店」購買的縮小迷你版劍玉。(受訪者提供)

「劍玉兄弟」們解釋劍玉有基本十式，只須練習一天已可以掌握。基本招式只要集中手部，基本要用到4種手勢駕馭拋接球，並運用膝和腳作出蹲上蹲下動作，配合球來球往的節奏。他們謂：

首先是不怕失敗去嘗試，只要投入時間練習，就能抓到要訣。當成功練到招式，並便快建立成功感。它看似是雜耍般的輕量型運動，其實持續蹲上蹲下練習10分鐘，全身會很累，並已出晒汗。

▲ 劍玉要利用4種手勢學習基本10式，對初學者是不太難。(陳永康攝)

乒乓好手走出電玩世界

劍玉可否作為教育媒介？玩了劍玉4年的大專生阿達已考獲3段(劍玉最高是6段)，阿達未學劍玉前，是香港乒乓總會球手，但他更希望推廣劍玉。

談到劍玉對自己的影響，他形容最大改變是讓他走出電玩世界。他笑謂4年前是自行上網買劍玉自學，憑看YouTube加上模仿，因有乒乓球底，善於模仿手勢，很快已學會基本10式。

後來參加每星期劍玉的團練，跟其他愛好者交流，愈學愈開心，慢慢開始戒了打機。

中二至中六我是日打4小時機，性格很宅。感到這設計簡單的器具，竟可以玩出如此多花式，一下子便被吸引，覺得幾型！

劍球和乒乓有相似點，同樣需要運用膝頭上下作出反應，他笑道劍球和乒乓同是高運動量，但劍球有無盡變化，人人都可以在基本招式上，加入自己創意！

▲ 昊臨學習劍玉5年半，考到6段，曾在廣州電視台以「劍玉哥哥」身份介紹運動。(受訪者提供)

需要高度專心和耐性

談到考段，他謂劍球每一段會要求運動員把基本招式練到極之純熟，需要專注。他舉例第3段其中要一招是皿上來回，他要穩定地運作達500次，才可過關。

這需要高度專心和耐性，以及掌握正確力度。 基本10式要用到4種手勢駕馭，6歲也可以掌握。由於細路仔本身有很強的身體記憶力，只要有大人在旁指點，他們很快已可揣摩出要訣。

浩翔和阿達同聲指此運動容易上手，但最重要是喜歡，不可強迫。

▲ 劍玉分「球」、「劍」、「皿身」、「綫」及「珠子」5部分。(受訪者提供)

「夏日時光．創意市集」劍玉兄弟演出時段

地點︰九龍灣淘大商場二期一樓大堂

日期/時間︰6月19-21日/12nn至8pm

撰文：胡麗珊