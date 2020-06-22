【冷門嗜好】劍玉創意高6歲可掌握 90後少年組劍玉隊推廣運動
近年香港出現了不少新興運動，其中外形似玩具的劍玉（劍球），10年來累積了一班年輕愛好者。有十多年劍球經驗的李浩翔，不但取得劍球世界排名第14名，他更因熱愛劍玉，在2017年成立協會全職推廣，同時培養後進，現與3位好手：阿達、昊臨和王子，成立「劍玉兄弟」，未來希望設計出港製的劍玉，令運動普及，方便更多人容易學習，讓運動普及到社區和學校。到底小小的劍玉，有何吸引力？
李浩翔是資深劍玉教練及運動員，在2017年成立「香港花式劍球協會」，他解釋原是法國發明的劍玉年資已達100年，傳到日本後慢慢被現代化，並進化成普及的運動，日本當地協會在多年前已制定規則、級與段的要求。早年更開始舉辦劍球世界盃，比賽要求在限時內表演花式，愈高難度得分愈高，有如跳水、花式溜冰等項目，很考參賽者平衡個人技巧與難度的功夫。而浩翔在首屆的自創招式被列入大會指定的難度招式，並位列第14。
由選手變推手 培養後輩
浩翔認識此運動非常偶然，他笑謂當年在「10蚊店」看到如玩具一樣的縮小迷你版劍玉，未知產品並非標準練習用劍玉，故玩了兩星期都未成功把波拋到皿上。之後開始利用業餘時間學習劍球，日子有功下，曾到日本參加了6次國際賽事。2015年更在台灣集訓半年，本有機會留台當教練，但仍決定回港發展。
早年劍玉太冷門，故我們在公共空間團練時，曾被驅趕。近年已可以有較多場地供好手練習，但他們仍感到運動需要有人推廣，才可以有影響力。
他3年前由選手轉為推廣者，成立協會，教授過退休人士學習，並應用台灣的紙製劍球到幼稚園教授幼兒學習基本招式，提升手眼協調。
近年社福機構見到運動練到專注和耐力，開始邀請他們合作把運動帶入學校，幫助專注力不足孩子可提升能力。
「劍玉兄弟」們解釋劍玉有基本十式，只須練習一天已可以掌握。基本招式只要集中手部，基本要用到4種手勢駕馭拋接球，並運用膝和腳作出蹲上蹲下動作，配合球來球往的節奏。他們謂：
首先是不怕失敗去嘗試，只要投入時間練習，就能抓到要訣。當成功練到招式，並便快建立成功感。它看似是雜耍般的輕量型運動，其實持續蹲上蹲下練習10分鐘，全身會很累，並已出晒汗。
乒乓好手走出電玩世界
劍玉可否作為教育媒介？玩了劍玉4年的大專生阿達已考獲3段(劍玉最高是6段)，阿達未學劍玉前，是香港乒乓總會球手，但他更希望推廣劍玉。
談到劍玉對自己的影響，他形容最大改變是讓他走出電玩世界。他笑謂4年前是自行上網買劍玉自學，憑看YouTube加上模仿，因有乒乓球底，善於模仿手勢，很快已學會基本10式。
後來參加每星期劍玉的團練，跟其他愛好者交流，愈學愈開心，慢慢開始戒了打機。
中二至中六我是日打4小時機，性格很宅。感到這設計簡單的器具，竟可以玩出如此多花式，一下子便被吸引，覺得幾型！
劍球和乒乓有相似點，同樣需要運用膝頭上下作出反應，他笑道劍球和乒乓同是高運動量，但劍球有無盡變化，人人都可以在基本招式上，加入自己創意！
需要高度專心和耐性
談到考段，他謂劍球每一段會要求運動員把基本招式練到極之純熟，需要專注。他舉例第3段其中要一招是皿上來回，他要穩定地運作達500次，才可過關。
這需要高度專心和耐性，以及掌握正確力度。
基本10式要用到4種手勢駕馭，6歲也可以掌握。由於細路仔本身有很強的身體記憶力，只要有大人在旁指點，他們很快已可揣摩出要訣。
浩翔和阿達同聲指此運動容易上手，但最重要是喜歡，不可強迫。
「夏日時光．創意市集」劍玉兄弟演出時段
地點︰九龍灣淘大商場二期一樓大堂
日期/時間︰6月19-21日/12nn至8pm
撰文：胡麗珊