瑪嘉烈荔景大樓申請放寬高度限制至12層　病床數目增2倍至850張

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早年提出重建瑪嘉烈醫院，根據醫管局向城規會提交申請，擬放寬建築物高度限制，將現時院內樓高7層的荔景大樓擴建，新建一幢樓高12層的大樓，包括一頂層機房及2層地庫；而大樓擴建後，病床數目將由現時268張，增加2倍至830至850張，料可應對醫療服務的迫切需求。

鄰近荔景紀律部隊宿舍的瑪嘉烈醫院荔景大樓現時樓高7層，提供268張病床，包括93張療養病床。根據醫管局提交予城規會的文件，擬於現有荔景大樓旁的復康花園和停車場擴建一幢新大樓，新大樓將樓高12層，當中11層用於醫院，包括療養及復康支援服務，大樓頂層為機房，而地庫設2層地下停車場。

▲ 根據醫管局提交予城規會的文件，擬於現有荔景大樓旁擴建一幢新大樓。（城規會文件）

根據文件圖則，新大樓的2樓將有行人橋連接現時荔景大樓，4至10樓屬病房樓層，大樓落成後將額外提供562張至582張病床，連同現時荔景大樓病床數目，屆時病床數目將增至830至850張，增幅逾2倍。

醫管局因應任何新發展、加建或重建不得超過圖則所指定的七層高度限制，即不可逾現有大樓樓高7層的限制，遂向城規會申論將擴建的建築物高度限制放寬至12層，新大樓屋頂高度約為主水平基準上206米，低於工程條款中允許的340米建築物高度。

▲ 新擴建大樓將樓高12層，中間將有行人橋連接現有荔景大樓（城規會文件）

當局於文件指，從規劃層面上而言，擬議擴建視為可行，荔景大樓擴建計劃滿足增加床位及醫療服務的迫切需求，以應對急速的人口老化及人口增長；同時進一步增強其優質醫療服務，滿足社區醫療保健的需求，符合政府的《十年醫院發展計劃》方針。

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記者：陳正怡