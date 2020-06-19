【痛失至親】美國白人警槍殺醉酒黑人　女兒8歲生日慘成父死忌︰等不到爸爸回家慶祝

▲ 美國一名非裔男子被一名白人警員開槍射殺，當天正是這名4孩爸爸的女兒8歲生日，女兒生日慘成爸爸死忌。

美國白人警員喬文（Derek Chauvin）涉將非裔男子弗洛伊德（George Floyd）壓頸致死案，引發全美示威潮。美國近日再出現白人警殺黑人事件，一名醉酒的非裔男子被一名白人警員開槍射殺，當天正是這名4孩爸爸的長女8歲生日，女兒生日慘成爸爸死忌。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國時間上周五6月12日晚上，亞特蘭大警方接報指非裔男子Rayshard Brooks在快餐店的取餐車道上停車睡著，阻礙其他客人。警員Devin Bronson到場盤問Brooks，同時召喚同僚Garrett Rolfe到場，為他進行酒精測試，結果他血液中的酒精含量超標。

死者︰今天是我女兒生日

雙方最初平靜地交談，Brooks提及他只是喝了幾杯，並稱「今天是我女兒的生日」。但當Rolfe拿出手銬準備拘捕Brooks時，他因拒捕雙方發生爭執，其後Rolfe向他開槍，他送院證實不治。

▲ 非裔男子Rayshard Brooks被警員槍殺，與妻兒天人永隔。（法新社）

現年27歲的Brooks育有三個女兒，分別1歲、2歲和8歲，另有一個13歲的繼子。Rayshard的長女在上周六早上穿好生日禮服，等待爸爸來接她去溜冰慶祝8歲生日，但爸爸一直沒回家。

他的遺孀Tomika Miller指他們原定為女兒舉辦生日派對，事發一天前，丈夫帶女兒外出玩，還一起吃飯預祝女兒生日，想不到丈夫之後遭遇不測。Miller告訴孩子們，他們的父親不會回家，而且他現在去了一個更好的地方。

遺孀憶亡夫對孩子有求必應

Miller形容亡夫是一個充滿愛心的人及好爸爸，他從不拒絕孩子的要求，尤其是女兒。二人既是夫妻，關係也像朋友，「他總是令我變得更美好」。

▲ 遺孀讚揚亡夫充滿愛心，是一個好父親。（法新社）

Brooks深受家人愛戴，他的表哥Decatur Redd受訪時難過表示︰

全國各地的年輕黑人男孩都快死了，我不想讓這種情況繼續下去。

事件發生後，亞特蘭大警察局長已辭去職務，開槍的警員Rolfe被解僱，並被控以謀殺等罪名，另一名在場警員Brosnan則遭調職。

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責任編輯︰駱秀玲