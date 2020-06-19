【移民澳洲】80後港設計師無悔紓壓移民悉尼　疫下被裁每兩周可獲5,300元失業津貼

▲ 香港生活指數高，百物騰貴，Suki決定回悉尼定居，開展人生新一頁。

香港生活指數高，衣食住行幾方面，尤以住屋最難應付。屬80後的Suki，2014年之前在香港當平面設計師，月入只有1.5萬元，獨居的她交租已佔了收入的一半，每月入不敷出。其實，Suki早就取得澳洲居留權，於是2014年她決定離開香港回到悉尼定居，另謀人生出路，幾年以來邊工作邊進修，收入比在香港時多出一截，並過著慢活愜意的生活。

▲ 賽馬是澳洲最著名的活動之一，Suki亦會依照傳統悉心打扮一番入馬場看賽馬。（受訪者提供）

跟Suki做了短短一小時的訪問，已被她的開朗率直個性所感染，一開始已經說受不了澳洲人慢條斯理的工作態度，表示依然懷念在香港時當設計師、當公關衝鋒陷陣的日子，但無奈香港百物騰貴，父母又早就移民澳洲，只剩下她獨自一人在港，每月萬多元的收入緊緊足夠應付開支，於是2014年Suki決定回悉尼定居，開展人生新一頁。

▲ Suki帶同愛犬一同移民，寵物的移民洗費約3萬，寵物到了當地之後要隔離10日才可以跟主人重聚。（受訪者提供）

疫情下政府推津貼計劃

在澳洲努力學習慢活以融入當地文化，Suki亦很快找到了包裝設計師的工作，同時繼續進修有關數碼設計的課程，她表示當地設計師的薪金略比香港的高，而且工作輕鬆得多，沒有香港工作般大壓力，因此生活相當寫意。無奈一場新冠肺炎疫情，令當地經濟受到影響，Suki在接受訪問前不久就剛失業，幸好每月獲政府千多澳元的津貼可以幫補一下生活費，她說︰

疫情開始之後，本地很多行業都受到影響出現裁員潮，但澳洲政府立即推出紓困措施，算做得不錯。津貼分為Job Seeker及Job Keeper兩種，Job Keeper是給僱主申請的，我是屬於前者，每兩星期可得1,100澳元（約5,300港元）津貼，時限為6個月。如果此段時間失業又想進修的朋友，亦可向政府以低息借錢讀書。

▲ Suki早於1997年就隨父母移民悉尼，在當地的high school畢業後，在賭場當了4年荷官，便回流香港加入設計界。（受訪者提供）

Suki表示，在悉尼生活比較簡單，不像在香港時那麼多采多姿，因此開支不太多。當地的商場平日約晚上7時關門，部分店舖更只營業至5時，當地人晚上10時就上床休息，甚少外出吃晚飯，所以她亦習慣了自己下廚。Suki說︰

兩個人出街食飯大約50澳元（約260港元），在家煮的話，20元就可以了，食方面不會花費太多，惟獨是車費有點貴，一程巴士就要3.5澳元。

除了車費之外，Suki每月還有另一支出是不能避免，就是保險，她說︰

在澳洲，保險費一定不能慳，沒有保險，不但手術費昂貴，就連有事叫白車，每次收費都要數百澳元。而且這裏規定30歲以上的人一定要買保險。

規定年滿30必須買保險

Suki跟女朋友買了一份二人保險，每月保險費200澳元。但除了患病或意外的手術及住院開支可獲賠償之外，按摩、配眼鏡及牙齒問題等在當地一律都被列入賠償範圍。

▲ Suki的一千呎單位有一個寬敞的露台，景觀相當開揚。（受訪者提供）

近年，Suki都住在一個較多華人聚居的住宅區北萊德（Ryde），早年她以63萬澳元在北克里大學附近買入一個700呎單位，只有一房及一溫習室。去年希望搬大一點，就在同區找到另一個一千呎的兩房兩廁單位，並連一個車位，價錢為80萬澳元（約426萬港元）。

▲ Suki正努力學習慢活，閒時會帶愛犬到家附近的湖邊散步。（受訪者提供）

Suki表示一般澳洲人，特別是年青人，都沒有儲錢概念，買樓的人並不多，可能是競爭小的關係，因此要買樓也有頗多選擇。當地設有首次置業津貼，首次買樓的朋友，只需要付1至2成的首期就可以。

記者︰陳日言