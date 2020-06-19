裝修學徒向警扔噴漆罐　被判120小時社會服務令

▲ 涉案被告今（19日）於西九龍裁判法院被判120小時社會服務令。（資料圖片）

去年10月26日，有人於沙田瀝源橋一帶貼海報等，24歲裝修工學徒被警員追捕時，大叫「跑快啲啦阿sir」，其後向警員扔噴漆罐及推撞警員，學徒早前承認襲警及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪，今（19日）於西九龍裁判法院被判120小時社會服務令，裁判官指案情屬同類案件中較輕微。

涉案被告梁澤軒（24歲），報稱裝修學徒，他早前承認襲警及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪，控罪指他於2019年10月26日，在沙田公園與瀝源橋之間的行人路襲擊警員A，以及管有兩支噴漆。

辯方律師求情時指，被告的感化報告及社會服務令報告正面，被告曾表示知道自己做錯事，並有悔意，他承諾將來不會重犯，而被告候懲時還押了11天，感覺不好受，他深切明白自己犯了法，願意承受法律後果。

辯方律師又指，被告任職裝修工人，還押時無法工作，故失去收入，而社會服務令亦為義工性質，被告希望獲判較輕的社會服務令時數，以保障有一定收入。

裁判官鄧少雄判刑時指，被告的報告正面，就被告襲警的控罪而言，一般判刑考慮是即時監禁，但因案情屬同類案件中較輕，就兩罪共判以120小時社會服務令。

案情指，案發當晚有警員發現瀝源橋上有噴字塗鴉，同時有約10人在場聚集及貼海報等，其他警員接報到場，發現被告與其他人正在附近行人路上逃跑，追捕期間警員聽到被告大叫「跑快啲啦，阿sir」，並以噴漆罐扔向警員，擊中警員左腳，被告及後被制服時，為掙脫而推警員上身兩下，被捕後其背囊內被搜出噴漆、口罩及手套。

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記者：林欣樂