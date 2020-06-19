7長者涉電騙3人遭呃390萬　警方籲勿向來歷不明來電提供銀行資料

▲ 警方呼籲市民切勿向來歷不明的來電提供任何個人及銀行資料。(資料圖片)

假扮內地官員的詐騙案件有回升趨勢。警方表示，近日接獲7宗有騙徒假冒通訊事務管理局職員及內地公安，涉詐騙長者的電話騙案，其中3宗被騙去390萬港元。

警方指，近日有7名年齡介乎67-86歲的長者，被騙徒假冒通訊事務管理局職員及內地公安，指她們涉及內地洗黑錢案，要求提供個人及銀行資料作調查之用，有4人與家人商量後拆穿騙徒技倆，力保不失；但另外3人則不幸受騙，合共損失共390萬元。警方提醒市民，公營機構不會聯同內地公安致電市民，亦不會要求市民提供任何個人及銀行資料以作調查，切勿向來歷不明的來電提供任何個人及銀行資料，如有懷疑，可致電防騙易熱線18222。

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責任編輯：蘇文軒