海關半年檢2,500噸走私肉市值9,000萬元　等同過去11年總和

▲ 海關檢獲大批走私肉。（曾秋文攝）

海關今年起截至6月7日 ，共偵破23宗海上走私凍肉案，較去年同期升3倍，共檢獲2,500噸走私凍肉，市值9,000萬元，是海關過往11年來檢獲走私凍肉的總值，估計走私案上升與內地徵收稅款70%至80%有關。

海關指，檢獲之凍肉包括有急凍牛肉、牛內藏、豬肉、雞肉及 雞腳等，從包裝顯示，估計它們來自美國、巴西、德國及印度等，如成功走私運往內地，料可逃避390萬元人民幣稅款，而走私集團年初改用躉船作為走私儲存中轉站，再利用快艇把走私凍肉運返內地。

▲ 檢獲之走私凍肉包括急凍牛肉。（曾秋文攝）

海關有組織調查科李艷萍監督表示，海關在5月份加強巡查西部及三跑工程水域，多月來已經偵破10宗走私案，檢獲走私凍肉1,700公噸，市值共6,000萬元，並拘捕31人，年齡由18至65歲，全部均為男性。

她指，是次行動所撿獲的走私凍肉數量，已多於本年度1至4月的總和，超出近一倍，海關更於6艘躉船上撿獲600公噸凍肉，而今日作展示的凍肉，僅為其中一艘躉船所儲存的走私凍肉數量。

海關海域行動科監督鄭文遠續說，行動中海關共出動超過100名關員及動用高速截擊艇進行反走私活動，相信由於龍鼓洲及沙洲接近香港水域邊界，走私集團利用西部水域地理優勢，快艇可於數分鐘內駛離香港範圍，加上該處工程繁多，入夜後視野不理想，故難以追截。

▲ 海關檢獲大批走私肉。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文