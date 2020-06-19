考車人士注意　9月28日起筆試考核範圍增加

▲ 運輸署就新版《道路使用者守則》舉行簡報會。（陳永康攝）

《道路使用者守則》上一次更新已是2000年，這本考車教科書20年久未更新，缺少了不少道路安全的常識，例如乘搭小巴需要佩戴安全帶，在此守則中仍未記錄。運輸署今日（19日）正式更新守則，除加入20年來訂立的法例外，亦提醒考車人士由9月28日開始，駕駛考試甲部考試和的士筆試（丙部）會加入新修訂內容，記緊溫習有關內容。

新版《守則》的修改大致可分類如下，加入2000年後相關法例的修訂、提供更多指示道路使用者，例如如何安全地騎單車、更新資料，例如更新主要幹線編號和交通標誌。

因應新版《守則》的出版，駕駛考試甲部筆試及的士筆試（丙部）的考核内容會有所調整。但有關筆試的考核題數、考核時間和合格標準維持不變。

▲ 新版《道路使用者守則》。（陳永康攝）

新版《守則》適用於7月15日或之後向運輸署遞交駕駛考甲部筆試及的士筆試申請的考生，有關考生將獲安排在9月18日或之後進行筆試，並可免費獲發新版《守則》一本。

被問及為何20年才更新一次《守則》，運輸署總工程師胡建國解釋指，舊的《守則》在規則上和現時無大分別。他又指，未來如有新法規訂立，會視乎其重要程度，或加密更新頻率，但未有明言下次更新時間。

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記者：陳梓蔚