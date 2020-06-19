【新冠肺炎】港府印度包機昨返港有3人確診　包括一名9歲男童有發燒流鼻水症狀

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日未有新增本地新冠肺炎確診個案，惟新增3宗輸入個案，3名患者介乎9歲至41歲，均於昨日(18日)由印度抵港，當中只有一名9歲男童出現發燒及流鼻水症狀，其餘2人均無病徵。本港累計至今錄得1127宗確診個案及一宗疑似個案。

根據衞生防護中心資料，新增第1126宗確診個案涉及一名9歲男童，屬第1127宗確診的41歲男子的兒子，二人均於3月5日赴印度，並於昨日乘坐港府包機AI 1314航班返港；男童於6月12日出現發燒及流鼻水症狀，而其父則無病徵，二人昨抵港後由檢疫中心送院。

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另一宗新增個案為第1128宗確診12歲女童，早於今年2月赴印度，同樣於昨日乘坐港府包機返港，一直未有病徵，有3名密切接觸者，昨抵港後由檢疫中心送院。中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：陳正怡