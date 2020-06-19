反東北示威後被捕　4人控警非法拘捕索償敗訴

▲ 4名原告早前入稟區域法院向警務處處長索償90萬元。（資料圖片）

立法會財委會於2014年審議新界東北發展前期工程撥款，期間有人於立法會外示威，社民連副主席周諾恆等4人當日被捕後，指控警方於警車上毆打及非法禁錮等，4人早前入稟區域法院向警務處處長索償90萬元，法官今（19日）頒下判詞，指4人說法與醫療報告等證據不相符，拒絕信納4人說法，裁定4人敗訴並需支付訟費。

原告黃永志、周諾恆、梁穎禮及周振宇；答辯人警務處處長。法官於判詞中逐項分析原告一方的指控，並認為4名原告的說法並不可靠。例如黃永志指於警車上遭警員毆打，但經檢查後卻發現其身上沒有所指稱的傷勢等。

法官又指，原告一方指控警方於警車上關燈及拉下窗簾毆打各人，但法官分析指，有關警車上的燈，早於各原告上車前已關上，並非在原告上車後才關掉，亦沒有證據指有警車上車後要求司機勿開燈。

至於警員是否非法拘捕各原告，法官認為警方於展開清場行動前已多次發出警告，但原告仍堅持停留在現場，他們理應預計到會被拘捕，以及被拘捕的原因，因此警方拘捕他們後並無立刻宣佈所涉罪名，並不構成非法拘捕。法官因此裁定原告敗訴，並需向警務處處長一方支付訟費。

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記者：楊詠渝