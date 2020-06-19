衞生防護中心調查一宗豬鏈球菌感染死亡個案　69歲女病人發燒求醫同日離世

▲ 衞生防護中心正調查一宗豬鏈球菌感染的死亡個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（19日）正調查一宗豬鏈球菌感染的死亡個案。該名69歲女病人有長期病患，自6月17日起出現發燒，並到仁濟醫院急症室求醫，同日離世。她的血液樣本證實含有豬鏈球菌。初步調查顯示，病人在潛伏期內曾經處理生豬肉。病人最近沒有外遊，家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心指，豬鏈球菌感染是豬隻的常見傳染病，而人類亦可通過與受感染豬隻或其他動物、未煮熟的豬肉產品直接接觸而感染。發言人解釋，豬鏈球菌感染可引致腦膜炎，少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。適當的抗生素可治療豬鏈球菌感染。

中心提醒，要預防感染豬鏈球菌，市民應時刻保持個人及環境衞生，避免接觸有病或因病死亡的豬隻，亦要避免接觸牠們的排泄物及體液。

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責任編輯：陳子謙