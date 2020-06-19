中六生涉「三罷」行動藏金屬絲等　經審訊後脫罪

▲ 案件今（19日）於東區裁判法院開審。（資料圖片）

去年11月12日有人發起「三罷」行動，17歲中六男生涉當日在堅尼地城攜有鐵勾、扳手、3個螺絲帽及50條金屬絲等物，被控管有攻擊性武器或工具適合作非法用途。案件今（19日）於東區裁判法院開審，控方傳召案發時截查被告的警員作供。裁判官指，證人庭上證供與他的警員記事冊不同，未能放心接納證人證供，裁定被告無罪。

被告為17歲中六男生，早前否認1項管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪。控罪指，被告於2019年11月12日，在堅尼地城城西道與西祥街交界，管有1支鐵勾、1個扳手、3個螺絲帽及50條金屬絲。

控方今早傳召警員鄭嘉俊。鄭供稱，於案發當日在城西道與西祥街交界，有人非法集結及堵路，他其後於晚上10時，在附近的卑路乍灣公園男廁內，截停被告，並在其背包中搜出涉案物品，懷疑被告有參與較早前的堵路，遂將他拘捕。

辯方盤問鄭時，提到鄭在警署供詞及警員記事冊當中，都記下了案發時他制服了被告，辯方質疑為何有此區別，又要求鄭做出動作。其後鄭做出動作時，卻先出用手握的動作，其後又改為伸手攔截的動作，又提到當時有另一名警長在場。辯方又疑問鄭，當時他有否在廁所內打了被告4拳，鄭否認。

辯方沒有傳召證人，被告亦選擇不出庭作供。辯方在中段陳詞及結案陳詞時，均提到涉案物品不附合控罪中所指的非法用途，並緩引案例指，控罪中的非法用途只限於束縛他人、傷人及入屋犯法等3種用途的工具，雖然警員懷疑被告在較早前的非法集結使用上述工具，但非法集結罪卻不計入上述控罪中的非法用途。

裁判官下午作裁決時指，案發時只有鄭與另一名警長的在男廁內，但控方只傳召了鄭，因此會將案件考慮成鄭與被告的一對一情況，法庭有必要小心考慮鄭的證供，而裁判官特別注意到鄭庭上證供與警員記事冊有出入，在庭上示範截停被告的動作時，曾更改自己的動作，又曾表示同場警長作出雙手攔截的動作，其後卻改稱自己當時注意力集中在被告身上。

裁判官續指，鄭作為控方證人在重要的事情上仍有錯誤，令法庭懷疑他未有完整交代案時男廁內的情況，未能放心接納證人證供，加上就算法庭接納涉案物品真的屬於被告，法庭亦接納辯方法律觀點，即涉案物品不屬於束縛他人、傷人及入屋犯法等用途，更何況現時控方沒有證據去證實物品由被告管有。最終，裁判官裁定被告無罪。

辯方另有訟費申請，但鑑於被告在被截查及拘捕後均沒有嘗試解釋，認為被告自招嫌疑，遂拒絕被告訟費申請。

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記者：王仁昌