【死因無可疑】陳家樂曾入行賣保險　常善意待人卻屢被誤會　

▲ 陳家樂在《死因無可疑》演保險從業員。

由袁劍偉執導的驚慄片《死因無可疑》有林嘉欣、黃秋生和陳家樂主演。戲中陳家樂演繹保險經紀葉永信，因調查涉嫌詐取保險事件而跟身邊人齊齊身陷險境。身為編導的袁劍偉說，選陳家樂是看中他對保險有其信念，而且在家樂身上他找到單純又脆弱的特質。

電影改編自自日本作家貴志祐介恐怖小說《黑暗之家》的電影，袁劍偉在改編過程把故事本地化。故事由入世未深的保險經紀葉永信被神秘客戶指定跟進保單開始，在他上門拜訪時，親眼目睹客戶兒子吊死在半空，正直的他認定這跟詐取保險金有關，便決心向這對夫婦——朱重德（黃秋生飾）和沈子玲（林嘉欣飾）展開追查，希望把犯人繩之於法。

正義的葉永信卻因此而成為敵人反擊的籌碼。他及其身邊的人因此陷入險境，也令他逐漸迷失在善惡之間。

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▲ 陳家樂和林嘉欣在《死因無可疑》電影中有許多對手戲。（劇照）

陳家樂與影帝影后較技

在《死因無可疑》陳家樂和影帝黃秋生及影后林嘉欣有連場對手戲。

對於嘉欣為角色由內至外蛻變，陳家樂也禁不住說︰「平時見到嘉欣甜美的一面，但拍的時候都有一點心寒。我有很近距離望化身角色沈子玲後的嘉欣，她有肚腩，頭髮蓬鬆兼有很多白頭髮。我心諗，點解老咗咁多？最初我還以為嘉欣不化粧就是這樣。」此說一出，即令身旁的林嘉欣狂笑。

家樂續說，知道嘉欣為了角色特別用3個月時間去改變自己體形及形象，令他見到對方作為演員何等專業。嘉欣就急忙補充︰「食好多宵夜後重了那10磅 ，現在都減去了。」

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▲ 陳家樂戲中演入世未深的年輕保險經紀葉永信，而他本人當演員前也曾投身保險業，並說至今都相信保險可幫到人（劇照）

家樂性格單純善良

談到葉永信的選角，袁劍偉形容說︰「我寫了劇本後，一直想搵個個性單純的人去演。有人介紹了家樂給我，傾偈後才知原來他未做演員前曾經做保險。」

家樂自言考過3個牌：「做保險一年多，成績都OK㗎。在新入職的人來說，我都算搵到錢。可能因為我夠膽和陌生人傾偈。當年很多auntie喜歡和我傾偈，可能因為我給她們感覺似鄰家男孩，所以都開到幾多張單。」

導演說選家樂，最重要是他至今仍然相信保險可以幫到人，正好跟葉永信這角色原來的信念不謀而合。

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▲ 陳家樂及湯怡戲中演情侶，同樣因追查詐取保險金事件而身陷險境。（劇照）

導演袁劍偉並說：「我也看到家樂有一種脆弱，是很少男明星有的（特質）。」

袁劍偉指，這個故事由家樂角色視點出發，可說是一個成長故事。「我們有段時間對世界滿懷熱情，會幫很多人。這個善意會帶來甚麼？成長很殘酷。葉永信的成長，付出很大代價，過程中失去他的信念。」這也是故事點題的一句︰ 「地獄之路是由善意鋪成」的意思。

家樂也認同，戲裡隨著劇情發展，他對人的信念不斷被摧毁，這是他覺得最恐怖之處。

▲ 陳家樂自言今次在《死因無可疑》中的演出方法跟以往不同，因為拍之前一年和導演已有很多閞於角色的討論。（黃建輝攝）

家樂不敢太表露內心想法

家樂對於「善意」也有其體會︰「我初出來做事，常懷着好意對待別人，但世途險惡，身邊人卻會覺得你是扮好人，甚至把你惡魔化，最後甚至自己都會懷疑是否做錯了，漸漸不敢表露太多自己內心想法。」他笑言就此仍在思考如何尋找出路。

林嘉欣坦言愛挑戰跟自己反差大又「濃味」的角色。對此，演戲經驗較淺的家樂就說同樣有這種追求，但至今很少遇到這樣的機會。他說今次特別在導演和他拍攝前已有很多討論，有些時候要一個人演繹內心掙扎，帶來演技上頗大挑戰。

▲ 陳家樂、林嘉欣及袁劍偉合作《死因無可疑》。編導袁劍偉說，作為驚慄片，他想拍出一種「你好驚，但又走不到那種無力感」。（黃建輝攝）

戲名有可疑

這部改編自日本作家貴志祐介恐怖小說《黑暗之家》的電影，講述由詐取保險引發的命案。合演者還有周家怡、廖啟智、歐錦棠等。

電影為何取名《死因無可疑》？是因為近一年經常在新聞中經常聽到這5個字嗎？編導袁劍偉這樣解釋︰「這個名是3年前改的， 因為個故事都和屍體發現有關。我感覺上，『死因無可疑』這5個字很神秘，一句無可疑就可以總結一切？」

他認為，死亡，一定有個原因。「作為戲名，我覺得它會吸引人去想像，也適合這個故事。」

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化粧︰Khaki Yan

髮型︰Kendrick Siu @fifthsalon

場地提供︰Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong

記者：胡慧雯