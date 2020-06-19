【生命鬥士】眼皮無力打開再做手術後回家　抗癌鬥士李明蔚：已成事實就要接受自己

▲ 李明蔚眼皮無力打開再做手術後回家。

在22歲確診罕見癌症的歌手李明蔚（Sarena），這8年來雖然出現面癱、眼晴合不上等症狀，但一直積極抗癌。她近日因眼皮無力打開而動手術，李明蔚在其facebook專頁分享，手術順利完成已回家，但眼皮仍不能完全打開，但樂觀的她，稱既然成事實，會接受自己，繼續努力生活。

李明蔚今日（19日）在其facebook專頁發帖，手術順利完成，已經回家了，不過眼皮仍然不能完全打開，因腫瘤破壞了三叉神經！醫生已經盡力幫我想辦法解決，但這問題是有困難！

她又稱，之前一直執著手術後能變回以前！雖然未如所想，不過自己也有心理準備，

既然已成事實我就要面對，接受自己！我相信我可以放下這執著，繼續努力生活！

她感謝耳鼻喉科醫生一直用心為她解決，為她完成手術！感謝大家的打氣支持。

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帖文一出，大批網民紛紛留言為她打氣，包括馬浚偉，「平安就好，已經超級叻」、「恭喜你手術成功，祝你早日康復」、「你依然是我心目中嘅女神」、「一切上天自有安，放下執著，加油！」、「你得平安以及手術順順利利」、「願你快出院好好休息。你的堅強、勉勵很多患病和沒病人。」

抗癌8年未曾氣餒

現年30歲的李明蔚於22歲時確診罕見癌症「腺樣囊性癌」，腫瘤壓住她的神經，令她右邊臉面癱，眼睛合不上，出現眼紅、眼乾、微絲血管爆裂等症狀，外出時更會吹沙入眼。

李明蔚8年來一直積極抗癌，今年1月有媒體指她已停止接受一切中西醫治療，情況令人擔心。不過李明蔚曾接受訪問表示，情況其實沒那麼嚴重，只是因藥物影響以致血小板血色素下降，所以暫時停藥。但指數提升後，便會繼續服藥。

當時她亦於facebook專頁發文感謝大家的關心及支持，並強調「一定會努力走到盡頭，大家不用擔心，開心迎接農曆新年！多謝你們。」

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責任編輯：黃存新