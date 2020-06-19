【派錢一萬】樂善堂辦轉贈計劃助經濟受困家庭　籲市民慷慨解囊

▲ 家家親手畫了一幅圖畫表達謝意，內有6朵笑容燦爛的花朵，代表他們一家四口外，還有兩朵代表樂善堂和善長。（九龍樂善堂提供）

政府將向市民派發1萬元，「九龍樂善堂」與伙伴機構「學校起動」計劃以及「香港大學社會科學院」發動「樂善堂轉贈愛計劃We Share! We Can!」，呼籲各界人士捐出政府派發的1萬元，轉贈至因疫情而陷入經濟困難的基層學生之家庭，樂善堂在「零行政費」下，處理個案並將善款直接捐予學生，解學生們家庭之燃眉之急。

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李氏一家四口住在劏房 ，兩名子女剛剛復課，新冠肺炎疫情下李先生4月起失業至今，但每月開支約1.4萬元，包括6,700元劏房房租及6,000元伙食費，李太5月覓到一份跨區的兼職清潔工作，幫補生計，為了慳錢，平日一家四口以即食麵充飢。

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李氏的幼女家家就讀幼稚園，其班主任得悉家家狀況後，遂協助他們向樂善堂申請轉贈計劃，在短短一星期，將善長捐贈的1萬元，轉贈至李氏家庭，以解決他們一家四口之經濟困難，解決他們的燃眉之急。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，自全面復課後，申請個案陸續增加，當中9成半學生家庭個案，其父母從事基層職業，當中包括維修、清潔、飲食及零售等，9成家庭將善長轉贈之善款用作交付屋租及日常開支，一般收到申請後的一星期內，相關善款轉贈到學生家庭手上。

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她形容善長捐款可謂是「及時雨」，在短時間內幫到非常迫切的家庭，希望沒有緊急經濟需要的愛心善長，不妨將1萬元的部份或全部，轉贈予有迫切經濟需要的家庭。

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記者：陳曉瑩