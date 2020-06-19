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【新冠肺炎】再多2人康復出院　47名仍留醫病人中3人危殆

社會 17:52 2020/06/19

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情，至今已錄得1127宗確診及一宗疑似個案。醫管局截至今日(19日)中午，過去24小時有2名確診新冠肺炎患者出院，包括第1075宗及1091宗確診個案，至今共有1074名確診或疑似病人康復出院。現時仍有47名病人於7間公院留醫，當中第595宗、1092宗及1100宗確診患者情況危殆，其餘44人情況穩定。

【新冠肺炎】港府印度包機昨返港有3人確診　包括一名9歲男童有發燒流鼻水症狀

醫管局指，現時公立醫院已啟用611間負壓病房，合共1177張負壓病床；個人保護裝備方面，現有2900萬個外科口罩、240萬個外科呼吸器、480萬件保護衣及780萬個面罩，按照目前庫存量，估計足夠大約三個月使用。

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責任編輯：陳正怡

疫情 公立醫院 新冠肺炎疫情

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