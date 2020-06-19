會計文員腳踢警腰部　承認襲警罪候判

▲ 案件押後至7月10日判刑，期間為被告索取社會服務令報告，被告續准保釋。（經濟日報資料圖片）

去年9月29日有人發起「反極權遊行」，1名警員於銅鑼灣被人從後踢擊腰部，41歲會計文員當時站於警員身後，當場被捕及被控1項襲警罪，文員今（19日）於東區裁判法院承認控罪。裁判官指，即使被告當時受環境影響犯案，但警員維護香港治安不時遇上困難，大家應該合作。案件押後至7月10日判刑，期間為被告索取社會服務令報告，被告續准保釋。

涉案被告廖德輝（41歲）報稱會計文員，今承認1項襲擊警務人員罪。

案情指，有人在網上發起於9月29日「全球反極權大遊行」，於當日下午2時15分數百人在崇光百貨外聚集，遇襲警員10824當時站於英光大廈地下外，而在場人士喊口號及要求他離開，及後該警員感到腰後被人踢擊，他轉頭及看見被告，被告當時右腳微微彎曲，該警員認為被告便是襲擊者及追截被告，被告逃跑不果被捕，警誡下被告保持緘默。

辯方求情時指，被告認罪反映其悔意，而被告犯案是受到現場氣氛影響，行為有違其本性，希望法庭判以非監禁式刑罰。辯方另呈上被告自撰及僱主所撰寫的求情信。

裁判官指，接納被告認罪顯示出悔意，但強調警員維護香港治安不時遇上困難，大家應該合作，被告受氣氛影響並非犯案藉口。裁判官將案件押後至7月10日判刑，期間索取感化官報告及社會服務令報告，被告續准保釋。

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記者：王仁昌