小二女生曾患川崎症變身youtuber　拍故事頻道分享好書閱讀

▲ 小二女生綺蔚拍片做youtuber，分享故事期間也練就自信和口材。

疫情過後，小學生紛紛復課，然而有些孩子在停課期間發掘到自己的愛好，並跟其他小朋友分享，因而獲得自信。原本個性怕羞的蔡綺蔚，便在爸爸的幫助下，在youtube成立了「Fely姐姐講故事」頻道，至今攝錄了108段故事影片及7段玩玩具影片，復課後她又嘗試錄科學類題材，而爸媽也感受到囡囡學習當youtuber後，性格上有很大躍進。

唸小二的綺蔚（Fely姐姐）講故事時表現自信開朗，但原來她的性格比較文靜，蔡生Parco和蔡太Fion謂，囡囡在成為youtuber後，性格有較大突破，現在已習慣用眼睛直視陌生人。

媽媽認為，可能因拍片過程需要囡囡望住鏡頭，並要注意咬字發音，慢慢令她變得比較自信。

Fely是在停課後主動向爸爸提出想在網上分享故事，目的是幫其他小朋友解悶，她其中一本故事書叫《小天空》，講述小象公仔小天空由細到大陪着一位小妹妹，妹妹本來很期待弟弟的出生，但弟弟出世後家人將重點都轉移到弟弟身上，忽略了姐姐，弟弟還跟姐姐爭着要小天空，小天空後來跟小妹妹講述「牠」和主角媽媽背後的故事，藉此導出媽媽對子女的愛。

▲ 正式拍攝前，她通常會自己先看一次故事，再與爸爸、弟弟傾談一下內容。(受訪者提供)

▲ 3歲俊彥也受家姐感染，開始介紹好書。(受訪者提供)

影響朋友一同參與

Fion笑言女兒選這書也寄託了自己的感受，後來挑的書傾向天馬行空，表達個人想法及見解；而令她較意外是孩子自2月初決定講故事，很是堅持，更自己做時間表安排早上幾點要預備，下午幾點開始錄。自推出第一集後的10天她天天工作，沒有間斷。

Fion強調拍片對女兒來說是有趣、沒壓力的事，一般她會選了書後自己綵排一次，再找她和弟弟講一次，思考如何演繹，當中訓練到她怎看圖說故事，如何把故事組織及運用自己的感情說出來。

她心情好的時候可以拍兩本書，拍片也不會花很多時間，最多一天1小時，爸爸負責後期製作，也是很快；一開始時主題是講圖書，最近她想到不如拍下家中的小遊戲，例如玩滑板。

有些故事她會用不同的聲綫去演繹，如《咩咩羊的聰明丸》她會一人演幾種聲綫去講旁白。有兩本書《我有意見》及《小貓頭鷹的蛋》，是一家四口一同演繹。有時家姐也會請弟弟參與講一兩句簡單對白，使故事多一點點不同。

▲ Fely介紹的《我有意見》是日本繪本大師吉竹伸介創作，她也邀請全家人一起聲演。

▲ 除了故事，有7條影片是分享她和弟弟在家自創玩具。(受訪者提供)

Parco亦是愛書人，他謂囡囡1歲多已開始閱讀，看的圖書隨着年紀開始由淺入深。

一開始她看繪本，去年開始看文字橋樑書，然後進入兒童經典，最近她想看『納利亞傳奇』，因為文字多，我怕她堅持不下去，故我會先備課，發掘劇情中有趣地方，當她讀到某個位便預告幾句，等她有期待讀下去。

每個Youtuber都有自己的故事，Fely也有自己的偶像Youtuber——RedisPolly，這女孩已拍了Youtube十多年時間，Fely說因為她性格跟自己一樣，也是很內斂，但在面向鏡頭時，便做回自己。Fely說：

我喜歡RedisPolly不會怕羞同人分享自己的所有經歷，而且她很享受自己所做的事！我也想學像她。

▲ 介紹扭蛋。(受訪者提供)

曾患川崎症留院10天

Fely學術能力有一定水平，性格自律，自不用父母擔心，但原來過去的成長路上，她也曾經歷考驗。

2015年5月，Fely讀N班時患上川崎症，要留院10天，媽媽謂因川崎症醫治黃金時間為病發5至7天，蔚蔚第5天病徵出現後，第6天落藥，能及時醫治，故未有影響心臟。她感恩當時幸而沒去旅行，否則病症發展可能更可怕。

▲ 兒時曾患上川崎症，要留院10天。(受訪者提供)

鼓勵錄每天開心事

而Fion面對最大難關卻是2018年Fely上小一後，因缺乏安全感，經常出現分離焦慮，Parco每天便嘗試提前半小時帶她去等校車，4個月風雨不改，目的是讓小朋友返學前先平靜心情，同時教她接受自己有負面情緒。

每天進行10分鐘pillow talk時間，引導她說出返學的感受和經歷；那時曾諮詢了老師、社工，希望有人出謀獻策！ 爸爸想到囡囡既然愛書愛寫字，特別在2018自己生日那天，送了一本日記給她當禮物，希望她聚焦記錄每一天的開心事，給自己正能量。

▲ 爸爸送了一本日記給她當禮物，鼓勵她用寫日記記錄每一天的開心事，給自己正能量。(曾耀輝攝)

她謂也因囡囡的分離焦慮，令她決心當全職媽咪，陪伴子女成長，一方面多些時間開解家姐，處理好她的情緒，另一方面，可以照顧好早產的細佬，故自2018年4月，已經沒有再請工人了。她自言由半職媽媽到全職媽媽，起初的確有點不習慣。

雖然不會有自己的收入，更不用說放假，但能看到孩子每日的成長，其實是最大的福氣。 大女情緒開始有改善，有更多時間聽她傾訴，了解她的想法和感受。我本身喜愛烹飪，亦有時間去煮美食吸引細仔吃多些，看見他比幾個月前胖了，已經很心足。

Fion和Parco強調，每個小朋友都是獨特，首先要接受她和接納她的本質。

我們多數擔當聽眾，孩子因小小事而哭，不要因此覺麻煩。尤其當他們遇到不熟悉或未見過的情況，會感到不在狀態或不安，便不要迫他們，更不能對他們發脾氣。只要慢慢再耐性地去講解和分析，即使孩子當刻不會立刻接受，很多時候他們內心是明白的。

▲ Parco和Fion認為，孩子的情緒是第一優先，自錄製故事頻道，他們也開始認識多了不同的童書。(受訪者提供)

撰文：胡麗珊