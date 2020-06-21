【父親節】物理治療師爸爸任抗疫前線明白愛要及時　感染DSE女兒立志以助人為目標

▲ 廖悅明指疫情下與家人的感情加深了。

今日（21日）是父親節，每個父親在工作上的努力都是為了讓子女有幸福的家庭環境，正值疫情期間，在公立醫院任職物理治療的爸爸，以抗疫精神感染了女兒，也是他接受隔離後，首次深深感受與家人分離之痛，需要及時向子女表達愛意，他就是瑪嘉烈醫院高級物理治療師廖悅明。

【生命鬥士】3歲小鐵漢第5次手術後首次出院 醫院批「渡假」式回家慶父親節

廖悅明加入醫院物理治療的抗疫小隊，到隔離病房照顧確診新冠肺炎患者，因擔心會傳染給家人而暫租鄰近的酒店，與家人分離長達一個月，女兒有感父親辛勞，於應考中學文憑試期間仍主動為父親送上「住家飯」；同時在父親的渲染下，大學亦選修物理治療學，立志要助人減創傷，疫情令大家要保持社交距離，卻令這對父女拉近了關係。

▲ 瑪嘉烈醫院高級物理治療師廖悅明自認與女兒關係親密，父親節會一家人開開心心「食返餐」。(梁偉榮攝)

【父親節】馬時亨女兒經父親鼓勵辦教育 曾以父親品格為人當擇偶條件

本港爆發新冠肺炎之初，多間醫院為組成專門照顧確診者及懷疑感染病人的抗疫小隊而要抽「生死籤」，感染風險較其他醫護人員高，令前線醫護人員人心惶惶。不過，瑪嘉烈醫院高級物理治療師廖悅明當時卻主動請纓加入，他表示，當時得悉不少同事為此事有憂慮，而自己於03年沙士時亦是抗疫隊成員，屬於有經驗一員，且年資較深，若自願加入「有穩定軍心的作用」，故當時決定不抽「生死籤」，而直接與30多名同事溝通：

最終有6名自願加入抗疫小隊，亦是我們溝通出來的結果。

廖悅明指，抗疫小隊每名同事會到隔離病房輪班2個星期，輪班後需自我隔離14天，因擔心若自己照顧確診患者後或有機會同樣不幸確診，傳染給家人，所以他決定租住與居住地方鄰近的酒店，「最長曾與家人分開一個月完全沒見面」。

天文台父親節直播日偏食過程 如錯過就要再多等50年

廖悅明女兒Ann現年17歲，他稱自己上前線打仗期間，Ann正值準備應考中學文憑試，但知道自己會搬到酒店自我隔離後，便主動提出想為我送來住家飯。他指，酒店與居住地方之間有個商場，那裡有一條橋：

我們便在那裡交收，只是打個招呼便走，用眼神接觸關心對方。

▲ 3 廖悅明住在酒店期間，女兒主動提出每晚為他送飯，父女在連接酒店的橋上見面及交收飯盒，令他感到很窩心。(受訪者提供)

提起此事，Ann憶述，當初得悉父親要上前線時亦有感到擔憂，「考DSE都想父親在身邊，沒他會不習慣」，但明白父親是為工作付出，亦相信他能勝任，「覺得他很勇敢、很佩服他」。她又稱，以往好少關心父親的工作，卻因疫情嚴重而學懂對他更多關懷：

每天下午都會Whatsapp他工作如何、今日忙不忙，亦想為他送飯以示支持！

父親不在家的日子，Ann亦主動關心家庭的衞生情況，提醒媽媽與哥哥勤洗手，「想自己好像爸爸在醫院照顧病人一樣照顧媽媽及哥哥，令爸爸更安心工作」。廖悅明更笑指，自己離家令Ann主動擔起「家庭感染及傳染病控制管家」：

看到女兒不斷成長，更學懂關心人真的令我很開心，亦成為我工作的支持！

▲ 女兒今年應考文憑試，廖悅明雖然未能在女兒身邊，但每天都會跟女兒視像溝通，傳授減壓方法。(受訪者提供)

於廖悅明隔離期間，一家人決定每晚11時開始家庭視像會議，由於減少了見面機會，一家人更珍惜彼此相聚時間，「通常都是聊到大家想睡才完」。廖悅明直言自己也有轉變，會表達對家人思念之情：

家中只有兒子愛說話，我與太太、女兒未必會經常講心聲，不過工作艱難，在隔離期間總會掛念家人，視像會議時便會忍不住向他們說一句『很掛念你們』，經常見面反而不會有很多話，疫情令我們一家維繫得更深。

Ann稱，父親過去很少表達情感，這是第一次聽到爸爸說掛住家人，令她感到意外。

▲ 女兒是羽毛球運動員，身為物理治療師的廖悅明會提供專業意見，教導女兒如何預防肌肉拉傷。(受訪者提供)

此外，Ann是一名羽毛球運動員，廖悅明憶述，從小到大女兒若有任何運動創傷，自己亦會幫她治療，「女兒是前世情人」，感覺二人的父女關係比一般家庭更緊密。而Ann亦表示，身為運動員容易受傷，父親常常教導她如何保護自己，潛移默化下令她對物理治療亦產生興趣：

父親的專業好像透視眼般能夠幫到人，令我覺得這份工作很有意義，自己都想做這份工！

Ann記得，於應考中學文憑試數學科當日，疑因戴口罩「太久」見暈，「本身自己數學科成績不錯，但因為暈眩感導致做數過程緩慢」，她形容自己當時「心好亂、好失望，驚自己無預期中考得好」。她於休息時間Whatsapp父親傾訴，獲廖悅明鼓勵並安慰說，至今仍然記得：

人生不是只看一個考試，自己當年會考亦考得不好，但現在亦有自己理想的工作崗位，父親一番話，令我重拾信心繼續考試。

廖悅明回想起來稱，很感謝家人對自己的支持，亦不會對他的工作有任何怨言，「完成隔離後回到家都抱一抱家人」。今日是父親節，廖悅明與Ann均表示會一家人「好好食返餐」，Ann更指會準備蛋糕及禮物送給父親，他們的願望都很多家庭都一樣，就是一家人一直開開心心。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴