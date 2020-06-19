【共度患難】陪愛妻抗腎病走過生死關口　歌手黃翊︰兒子是我們精神之柱

▲ 黃翊性格樂天、充滿正能量，對於自己人生和家庭經歷的重重波折，他也咬實牙關一一跨過。

在樂壇消失20多年的歌手黃翊，3年前再上節目獻唱首本名曲《最愛的妳》一鳴驚人，帶擘他「鹹魚翻生」，更令14歲兒子黃睿（Wesley）及妻子陳存正為他感到驕傲。對於妻子多年腎病持續，黃翊指妻子精神不俗，需要低調休養，他坦言自己不是暖男丈夫，只是盡己所能照顧妻子，亦慶幸兒子生性幫手，「多謝大家關心」。

黃翊︰我不是暖男

有賴黃翊和兒子的支持，陳存正努力對抗腎病，目前身體情況還可以，比以前精神，間中也有不適，仍需一星期兩次去醫院洗血。對於外界曾稱呼他做「暖男」丈夫，他不以為然，笑稱之前完全不知「暖男」是何物，他只是做正常丈夫應做的事。

當身邊人有事、身體不適，我身為丈夫好自然要照顧她，做到幾多得幾多，我也不覺得自己做得比其他人好、比其他人多，所以我只是「凍男」，而非「暖男」。

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▲ 黃翊的歌唱事業再起飛，想不到能再開演唱會、出新歌、出唱片，對他來說是奇蹟發生。（陳智良攝）

兒幫手煮飯 母子廚房傾心事

為鼓勵太太寫了一曲《愛到底》的黃翊，卻形容自己不是一個好男人，近十多年醉心飲食業的他，自問投放在家庭的時間很少。在大埔經營大排檔晚市的他，晚上經常只有妻兒在家，兩人是彼此的精神之柱，兒子又好生性幫忙照顧媽媽，主動下廚幫手煮晚飯，母子在廚房傾心事。

在媽媽的角度，兒子就是她的全部，是她的精神之柱，相信其他媽媽也一樣。

▲ 黃翊指太太陳存正（中）的病況還可以，能夠一家人齊齊整整，就是最大的幸福。（相片由受訪者提供）

就讀宣道國際學校 做Kelly兒子師兄

由於黃翊大排檔所在的大埔墟街巿，今年2月起裝修半年，加上新冠肺炎疫情來襲，黃翊就專心打理去年開業的冰室，同樣位於大埔、黃翊的住所附近，但不設晚市，故黃翊現有時間與兒子共晉晚飯溝通。

14歲的兒子Wesley正值青春期，喜歡自主，朋友圈子愈來愈闊。就讀平民「星二代學校」宣道國際學校（Christian Alliance International School，簡稱CAIS）的Wesley，人緣甚佳，同學圈子像聯合國，令草根學校出身的黃翊，都感到非常好奇。

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▲ 在疫情期間，黃翊的飲食生意雖受影響，但換來更多父子時光。（相片由香港開電視提供）

宣道國際學校被稱為平民國際學校，吸引不少星二代入讀，包括陳慧琳（Kelly）一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛、少爺占的兒子甄和天、以及郭晉安、歐倩怡的一對子女郭令山和郭以雅。黃翊讚揚位於荔枝角的CAIS新校舍寬敞，設備完善，孩子讀得開心寫意。

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▲ 黃翊於14年前迎接兒子出世，同時開辦大排檔轉攻飲食業。（相片由受訪者提供）

開明爸爸盼兒盡快拍拖

黃翊是一位開明爸爸，認為兒子14歲已屆拍拖年齡，鼓勵兒子放膽識女仔，即使有感情挫折也較易走過。有日兩父子一起步行落冰室食飯，有機會父子談心。

我問他有沒有女朋友，他斬釘截鐵說「梗係無！」我反問為何「梗係無」？他說不想理會感情問題，只喜歡打機。我不死心再問有沒有女孩喜歡他，他竟然答有兩個，其中一個更住大埔！

他笑說，女方是一名中國籍女同學，但兩人都沒有行動，保持朋友關係，原來那名女同學曾與兒子一起踏單車，還上過他家中，早已「見過家長」；至於另一位女同學，兒子已拒絕人家愛意。

▲ 黃翊不認為自己是暖男，照顧妻兒本來就是丈夫的責任。（陳智良攝）

將到美國升學首選洛杉磯

黃翊支持兒子自由戀愛，喜歡「聯合國」女孩也沒所謂，但一定要帶回家讓他見面，「各國佳麗爹哋都想知道。」他坦言，過多幾年，兒子將會到美國升學，相信屆時兒子會識到美國佳麗。

因為太太陳存正自小在美國讀書長大，當地有很多親戚，生仔時已考慮過孩子的讀書問題，故當時在美國產子，如今順理成章安排兒子去美國讀書。

兒子現就讀CAIS Year 9（相等於中三），本來兩夫妻有打算提早讓兒子到美國，但媽媽不捨得兒子，兒子亦不捨得朋友。一次他向媽媽表達了想留港讀書的想法，「我好鍾意香港。」雖然國際學校的學生畢業後絕大部分會去海外升學，他也不想計劃，「到時先算。」

▲ 兒子Wesley的興趣繼打機之後，就是吹色士風，黃翊讚揚兒子吹奏得不錯。（相片由受訪者提供）

黃翊指，親戚大多居住在洛杉磯，子女都在當地讀書，故他們有地膽帶路，幫手處理升學事宜。他認為洛杉磯的氣候溫暖宜人，東岸紐約則濕凍。

消失於樂壇 靠飲食業養大兒子

一直以來生活不富裕的黃翊，90年代初歌唱事業完結後，放下身段賣T恤賣了7年，再跟三家姐一同搞大排檔，同年兒子出世，黃翊靠飲食業養起兒子，辛苦供兒子讀國際學校，只希望他有一個快樂的童年。

▲ 黃翊寄語兒子要靠自己走出人生路，爸爸只會在旁扶他一把。（陳智良攝）

兒子由小一開始就讀挪威國際學校，到中學入讀CAIS，已不能返轉頭讀本地學校，否則他每日只會愁眉苦臉。黃翊選擇了這條路，無論幾辛苦都要供讀下去，同時又花醫藥費照顧太太，壓力甚巨，幸好他性格樂觀、充滿正能量，咬實牙關一一跨過。

好彩個仔算生性，老師無投訴過。我常對兒子說，「你讀書讀到咁『他條』，你好意思嗎？很多人都讀得好辛苦，你要努力一點。」爸爸只是幫你起步，可以看著你跑、扶你一把，但將來你如何跑到終點，要靠你自己。

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記者︰林綺玲