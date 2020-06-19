朱凱迪、陳志全撥臭水　一周內須繳付22萬維修費

▲ 陳志全及朱凱廸於本月初審議國歌法的會議上，在會議廳內投擲惡臭液體。（資料圖片）

人民力量陳志全、議會陣綫朱凱迪，於本月初在立法會內撥惡臭液體，早前被立法會行政管理委員會追討清潔及維修費，各人不少於10萬元。二人今日（19日）收到帳單，並需要於1周內繳付共繳付22萬多元。

陳志全及朱凱迪要賠償金額相約，分別在於更換保安人員制服的費用，後者要賠償多1.6千元，其餘的費用則由二人攤分，包括︰換氣程序電費、清潔工人薪金、吹乾地氈電費、更換及重鋪地氈、更換枱及座椅等，當中以更換及重鋪地氈費用最高昂，涉及10.3萬元，最終二人須各自向行管會繳付11萬多元。

另外，民主黨許智峯曾經投擲惡臭物體及液體，但要賠償的費用則相對少，只是5.2萬元，因為許智峯並非在會議廳內投惡臭液體，毋須承擔費用最貴的更換及重鋪地氈，維修費中以吹乾地氈電費最高，約1.8萬元。

行管會要求3人在下周五（26日）前繳付相關費用，否則就會扣減議員薪酬。朱凱迪認為，行管會與「老屈」沒有分別，許智峯更表明，不會向行管會付款。

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