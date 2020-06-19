七人車司機乘客於警追截下撞車亡　死因庭透露司機體內驗出冰毒

▲ 死者鍾逸揚女友林秀英。（林欣樂攝）

交通警涉於粉嶺公路上指示車輛停駛，以助追截疑超速的七人車，被質疑以其他車作「人肉路障」，七人車其後與其他車相撞，車上兩人身亡，死因研訊今（19日）續。法醫作供指，七人車司機屍體內被驗出冰毒，而死者或受冰的作用而發生交通意外，驗屍結果顯示兩名死者因多處受傷導致死亡。

兩名死者鍾逸揚（37歲）及張梓豪（26歲）分別為事件中七人車的司機及乘客，死因庭今就兩人的死因繼續研訊。

法庭傳召分別為兩名死者驗屍的法醫作供，為鍾驗屍的曾澤慈醫生指，車禍發生後，消防員經20多分鐘才將鍾救出車廂，鍾當場被界定為死亡。

曾續指，驗屍結果顯示，鍾手腳多處擦傷，身體內多處出血，脊椎受損，血液及尿液內被驗出有冰毒。曾指出冰毒會刺激人的中樞神經，影響人的精神狀態，或會表現興奮等，鍾或受冰的作用而發生交通意外，而驗屍結果顯示他的死因是多處受傷導致死亡。

為張驗屍的藍偉文醫生指，張屍體表面有大量粉碎的玻璃，身體亦有多處撕裂及擦傷，肺黏膜被肋骨插穿，藍醫生指他的死因是多樣性創傷。

死者鍾逸揚的女友林秀英則供稱，發生意外前數月，她與鍾成為情侶，她亦是涉案七人車的車主，事發前數天曾修理該車，當時車輛性能良好，而她從未見過鍾駕車，僅曾讓他泊車。事發當天，她將車匙放在睡房內，鍾擅自取走車匙駕車，她並不知情，另外，鍾曾向她透露以前曾吸毒，但兩人一起時鍾未曾吸毒。聆訊下周一續。

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記者：林欣樂