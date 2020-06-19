【派錢1萬】6月21日上午7時接受電子登記　全港約1,000間銀行分行開放登記

▲ 現金發放計劃6月21日（星期日）開始接受登記。

現金發放計劃6月21日（星期日）開始接受登記，參與計劃的21間銀行會在當日上午7時開始接受電子登記，全港約1,000間銀行分行及約120間郵政局亦會作特別安排，在上午9時至下午5時開放，方便市民遞交書面登記表格。

政府發言人強調，經銀行辦理電子登記、以個人銀行帳戶收款最方便快捷，亦會最快收到款項。透過網上理財服務登記，市民只需填寫本地聯絡電話號碼和選擇收款的個人銀行帳戶。

沒有網上理財戶口的人士亦可透過銀行網站辦理電子登記，只需提供本地聯絡電話號碼、收款帳戶號碼及香港永久性居民身份證號碼的首四個字母或數字。

於6月21日30日經銀行進行的電子登記，款項一律會同步於7月8日左右開始陸續存入登記人指定的個人銀行帳戶，因此市民無須急於在首一兩天登記。由7月1日起進行的電子登記，會在登記後約一星期收到款項。

除一間虛擬銀行，即眾安銀行外，所有參與計劃的銀行均接受以書面表格（表格一）登記。市民如不欲經網上登記，可把填寫好的書面表格投進收款銀行的收集箱，或郵寄表格至香港郵政信箱182020號。

選擇領取抬頭支票的市民，可於香港郵政網頁遞交電子登記表格，或將填寫好的書面登記表格（表格二）投進郵政局的收集箱或郵寄至香港郵政信箱182020號。登記人日後須親身到其指定郵政局領取支票，並須出示香港永久性居民身份證及香港郵政發出的領取支票通知。

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責任編輯：陳子謙