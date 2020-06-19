【防疫抗疫基金】旅遊業倡港府將2.6億元支援業界餘款　直接補助旅行社及從業員

▲ 旅遊業界今日（19日）與特首辦主任陳國基會面，反映業界面對的困難。（香港旅行社解困大聯盟提供）

新冠肺炎疫情令本港旅遊業受挫，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良聯同旅遊界立法會議員姚思榮，今日（19日）與特首辦主任陳國基會面，反映業界面對的困難，並呼籲行政長官將第二輪防疫抗疫基金支援旅遊業約2.6億元餘款，直接補助給持牌旅行社和補漏支援部份從業員，讓旅行社可繼續撐下去。

聯盟指，全球各地疫情反覆，政府一再延長入境強制隔離措施，對亟需看到希望曙光的旅遊業無疑是再次重擊，旅遊業務的復甦卻不得已一再推延，預計到今年第四季也看不到什麼轉機。

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聯盟表示，據了解，在政府第二輪防疫抗疫基金預留7.9億元資金支援旅遊業，預計有2.6萬人受惠，惟至計劃申請截止，共有約1,500間旅行代理商及1.37萬名職員、4,000名導遊和領隊已申請支援計劃，所涉金額約為5.3億元，與政府當初的預估出現約3成落差，即有約2.6億多元尚未使用。

聯盟要求政府急業界所急，呼籲行政長官把未使用的2.6億元直接補助給持牌旅行社和補漏支援部份從業員，讓旅行社可撐下去，救旅業，保就業，讓防疫抗疫基金發揮更大作用；又希望是與澳門及內地達成互認機制，率先重啟港澳遊，進而是大灣區旅遊、跨境遊，讓業界看到一絲曙光。

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記者：陳曉瑩