【立法會選舉】黃之鋒挑戰九龍東民主派初選　羅冠聰參加港島區初選

▲ 黃之鋒宣布以個人名義，參選九龍東民主派立法會初選，觀塘區區議員梁凱晴亦在場。（尹櫻霖攝）

香港眾志秘書長黃之鋒，今日宣布將以個人名義，參選九龍東民主派立法會初選，觀塘區區議員梁凱晴在場表示支持。

黃之鋒表示，隨著「港區國安法」在港落實，被DQ的風險當然提升，又認為自己或會受到「清算」而「被送中」。他又指，擔心國安法通過後，九月份整個立法會選舉會被中央DQ。

另外，工黨吳敏兒今日亦宣佈參選新界西民主派初選。她宣佈參加初選同時，亦即日表明決定放棄英國公民身份，在香港與港人一起尋求出路，又承諾若當選，必定與所有民主派齊上齊落。

▲ 吳敏兒宣佈參選民主派新界西初選。（工黨提供圖片）

香港眾志羅冠聰則在晚上宣布，參加港島區民主派立法會初選，獲立法會議員朱凱廸在場支持。被問到會否擔心「港區國安法」通過後面臨DQ況，羅冠聰稱已是「後話」，要視乎選管會決定，並透露一旦被DQ，有支持其他參選人的打算，但目前仍未決定相關人選。

▲ 羅冠聰宣布，參加民主派立法會香港島初選。（尹櫻霖攝）

民主派「35+初選」的報名日期將於明日截止。主辦方會於24日公布初選名單，公民投票亦會於立法會選舉7月18日提名期開始前，即7月11及12日舉行。而各區會按初選結果派出不同數量名單參選，或按民調排名在立選投票前決定是否棄選。

戴耀廷早前建議，按各區的協調共識，九龍東、新界西、新界東將分別擬決出五、六及七張參選名單、「超區」會出四張參選名單，香港島和九龍西的參選名單數目則於7月13日公布結果後決定。

記者：尹櫻霖