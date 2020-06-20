《失蹤罪》女星主演傳記片《居禮夫人：一代科研傳奇》　首位諾貝爾得獎女科學的苦澀愛情

▲ 電影《居禮夫人：一代科研傳奇》呈現出居禮夫人對於自己認為是對的事，就會不理社會的規範，直言不諱。（劇照）

史上首位獲得諾貝爾獎的女性——居禮夫人（Marie Curie），是放射性研究先驅者，但這位科研界中的稀有女性又是一個怎樣的人？傳記片《居禮夫人︰一代科研傳奇》（Radioactive），由《失蹤罪》（Gone Girl）女星露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）呈現居禮夫人硬朗與激情的一面。

居禮夫人作為放射性研究的先驅者，其威水史計有︰首位獲得諾貝爾獎的女性；獲得兩次諾貝爾獎（物理學獎及化學獎）的第一人及目前唯一的女性得獎人；也是巴黎大學第一位女教授。



她和丈夫皮耶居禮一起發現了兩種新元素「釙」及「鐳」，開創了放射性理論，並創造出「放射性」（radioactivity）這個科學名詞。

居禮夫人的事業滿載榮譽，但也因為在丈夫意外身亡後，與另一科學家一起研究而發展關係，被外界猛烈批評她跟有婦之夫搭上，人生蒙上污點。

由24演至67歲

本片由憑《我在伊朗長大》（Persepolis）於康城影展獲獎的伊朗裔法籍導演Marjane Satrapi執導，《奇蹟男孩》編劇Jack Thorne改編自獲頒「美國國家圖書獎」的圖像小說《Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout》，呈現出居禮夫人這位在19世紀末由波蘭到巴黎發展的科學家，不容許女性的身份阻礙她的發展，是一個絕不妥協的人。



因此，製作人選擇了過去演過不少特立獨行女性角色的露莎蒙碧姬擔任女主角。戲中她由24歲演至67歲，既展現出她對激情和事業成就的追求，也表現出她是一個非一般的妻子及媽媽。終其一生，對於她認為是對的事，她會不理社會的規範而直接爭取。影片開首，她和丈夫在欣賞舞蹈表演時互相剖白的一場戲，就把其非常率真和忠於自己的性格表露無遺。



有別於主流傳記片，本片特別在跨越了主人翁的人生，穿梭於1870年代至1980年代，從廣島到切爾諾貝爾、由X光技術及首部流動X光機的誕生，讓觀眾看到居禮夫婦的科學發現，既可被製造成核武帶來災難，也可以用於醫學放射性治療和製造核能源，造福世界。對後世孰好孰壞，完全視乎人們怎樣運用。（上映日期︰6月25日）

記者：程日