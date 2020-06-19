【發哥行山】跟周潤發劉嘉玲行麥理浩徑　拆解10條行山路綫捕獲發哥

▲ 周潤發劉嘉玲約張艾嘉一同行山。

發哥周潤發熱愛行山人所皆知，而發哥近日行山鐵腳可說便是劉嘉玲，嘉玲姐經常跟發哥結伴行遍香港各山，今日（6月19日）劉嘉玲又上載跟發哥行山新相，今次並相約張艾嘉同行城門水塘行麥理浩徑。

熱愛運動行山的劉嘉玲，今日在社交平台發布跟發哥同行城門水塘行麥理浩徑第7、8段的相片，今次行山腳除了發哥外，還有近年少有曝光的張艾嘉。

▲ 發哥、劉嘉玲約好友張艾嘉一同行山。（取自IG）

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張艾嘉（張姐）過往甚少見她參與嘉玲或發哥的行山隊伍，在香港是行山稀客，今次跟發哥和張姐合體，不少網民更聯想二人於1989年的經典作《阿郎的故事》。

▲ 劉嘉玲另一行山好友為利豐太子女馮詠儀。（取自IG）

麥理浩徑於1979年10月26日啓用，全長100公里，分為10段，起點位於西貢東的北潭涌，終點是屯門，由東到西共穿越8個郊野公園。

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▲ 發哥和劉嘉玲近年常結伴行山。（取自IG）

事實麥理浩徑過去亦常見發哥和劉嘉玲蹤影，如想野生捕獲二人，可以參考以下10條路徑：

麥理浩徑於1979年10月26日啓用，全長100公里，分為10段，起點位於西貢東的北潭涌，終點是屯門，由東到西共穿越8個郊野公園。

第1段：北潭涌至浪茄

從北潭涌沿萬宜水庫而行，會途經西壩和東壩。在東壩可眺望郵票左上方所見的破邊洲，之後沿山路前進，及至水清沙幼的浪茄灣。

第2段：浪茄至北潭凹

從浪茄沙灘北行登上陡峭的西灣山，可見郵票下方展現的鹹田灣和左上方的蚺蛇尖，經過鹹田灣後轉向西行途經赤徑，到達北潭凹。

第3段：北潭凹至企嶺下

此段位處西貢西郊野公園的高地，須翻越北潭凹與企嶺下海之間4座高山︰岩頭山、畫眉山、雷打石山及雞公山。郵票展現從雞公山向南遠眺西貢海、滘西洲和橋咀洲的景致。

第4段：企嶺下至大老山

以企嶺下為起點，往西南方經過馬鞍山頂峯，並穿越馬鞍山郊野公園。郵票展示從昂平向北回望的大金鐘。到了後段，可沿鄉村古道經過水牛山，直達大老山。

▲ 發哥嘉玲不下一次行麥理浩徑。（取自IG）

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第5段：大老山至大埔公路

從飛鵝山道旁的大老山向西出發，橫越獅子山郊野公園，郵票展示的正是獅子山下的九龍景色。翻過獅子山和筆架山後，再往下走過林蔭山徑，便到達大埔公路。

第6段：大埔公路至城門

這是麥理浩徑最短的一段。由大埔公路出發，走過九龍水塘的水壩，便可看到郵票中展示的水塘風光，向北跨越金山郊野公園，便可見醉酒灣防線遺跡，最後到達城門水塘。

第7段：城門至鉛礦坳

此段位於城門郊野公園內。從城門水塘堤壩起步，在針山可俯瞰城門水塘，正是郵票展示的景致。之後北上草山，然後下山抵達鉛鑛坳。

第8段：鉛礦坳至荃錦公路

由鉛礦坳出發往西走，穿越大帽山郊野公園，登上香港第一高峯大帽山，最後經荃錦公路離開。郵票展示的是大帽山天氣雷達站的星空。

▲ 從大欖田夫仔段，可以眺望青馬大橋。（Deon攝）

第9段：荃錦公路至田夫仔

由荃錦公路開始，向西橫越大欖郊野公園，最後到達田夫仔。郵票展現從大欖林道向南遠眺九龍和香港島的景色。

第10段：田夫仔至屯門

這是麥理浩徑最長的一段。從田夫仔起步，向西沿大欖涌水塘而行，再沿引水道和小徑直往屯門。郵票展現秋冬時大欖林道楓香林紅葉的景致。

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