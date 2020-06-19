▲ 教育局稱已製作中國憲法教學資源，將向教師示範如何解說憲法。（資料圖片）

教育局今日（19日）以加強推廣《憲法》和《基本法》教育為題發表文章，除重申中華人民共和國憲法和《基本法》的重要，亦提及已為學生準備中國憲法等教學資源，讓教師正確地向學生解說涉及的基本概念，並會陸續提供相關科目的教學示例。

文章中提及，為配合《基本法》頒布了30周年，教育局已製作了《憲法》教學資源、「回歸事件簿」、「人權與法治」和「《憲法》和《基本法》」一系列的主題海報、電腦簡報和支援教學材料。

教育局指，教材旨在讓教師正確地向學生解說涉及的基本概念，局方會陸續提供相關科目的教學示例。

而校長和教師亦不會落下，教育局指會加強教師培訓課程，包括網上研討會和網上自學課程。由新學年起，教育局會分階段推出中學教師知識增益網上課程的進階版，以及《憲法》和《基本法》小學教師知識增益網上課程。

局方亦為校長和教師提供多元的交流機會，如互動教師網絡、學習圈等，讓他們進一步了解校內推行《憲法》和《基本法》教育的課程規劃和學與教的有效策略，分享良好的實踐經驗。

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記者：陳梓蔚