推動職場種族平等　美企提高黑人領導層比例

▲ 最近美國民眾關注黑人權益，不少企業承諾會在職場上作出轉變，改善職場種族平等。

美國最近掀起反種族歧視抗議活動，引致民眾關注黑人權益。不少企業亦承諾會在職場上作出轉變，改善職場種族平等狀況。最近更有調查指出，企業在管理層中推動種族平等，可有效提升公司生產力。

最近，美國管理學會（Academy of Management,AOM ）發表一項研究，共調查201間科技公司。研究指出，公司在管理層聘用不同種族人士，可有助提升公司生產力。研究表示，公司聘用不同種族管理人員，在制定商業決策及對外競爭時會更具優勢，亦能吸收多方面資訊。

本年1月份，Pinterest提供多元化及包容（D&I）報告中顯示，公司領導人員有75%為男性，當中64%為白人，黑人比例為1%。其首席人力資源總監Jo Dennis表示，公司正致力實現領導層多元化，並確保在職場提供更大包容性及多樣性。

另外，Twitter D＆I報告顯示，公司聘用黑人和少數族裔的員工數量有明顯增加。 截至今年5月，Twitter高層主管中有4.9%為黑人。Twitter表示，計劃在2025年前，女性佔公司整體勞動力一半，而少數族裔員工佔四分之一。

除此之外，現時不少科企例如蘋果及Google等亦有投入資金推動種族平權。Google不但會為黑人企業和工人創造經濟機會，還會為員工提供心理諮詢，舉辦反歧視教育訓練等。

責任編輯：李寶如