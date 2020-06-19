台灣「香港人道援助」專案　等如港人投資移民計劃？

▲ 台灣陸委會公布「香港人道援助關懷行動專案」，並成立「台港服務交流辦公室」，將於7月1日起正式運作。

針對全國人大通過「港區國安法」，在美國宣佈取消香港特殊待遇後，台灣總統蔡英文亦曾表示可停用《港澳條例》，即是同樣取消對港人的特殊待遇。不過，蔡英文其後稱要救助港人，台灣陸委會昨日（18日）公布「香港人道援助關懷行動專案」並成立「台港服務交流辦公室」，將於7月1日起正式運作。到底今次行動專案，與現行的移民台灣計劃，分別有幾大？

首先，目前香港人移民台灣的方法，大致可以分為5種，包括：門檻為156萬港元的投資移民；門檻為52萬港元的創業移民；技術移民；升學移民；及結婚移民。

至於「香港人道援助關懷行動專案」，根據陸委會主委陳明通解釋，為此成立的「台港服務交流辦公室」，將會提供香港人來台「就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台」等，進行專案諮詢與協處服務。對於港人若因遭受迫害，具有急逼性而非法偷渡入境方式，台灣當局又會否受理？陳明通強調，「港人必須是合法入境才行」。

有政界中人指，除非台灣當局稍後就「專案」提供更多「人道援助」細節，例如是大幅調低港人移民門檻，否則單從字面來看，現行移民方法和「專案」基本沒有分別，絲毫沒有「人道援助」的味道。消息估計，台灣當局基於香港社會動盪，又知道台灣向來是香港移民的熱門選擇之一，所以不排除索性開設「港人特快專用櫃位」，提供一條龍服務，吸納一批有心有力的港人移居當地，但不會大量接收反修例的示威者。

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到底甚麼是人道援助法？其實，綜合聯合國、紅十字會等多個人道援助組織的定義，大意是救援組織基於人道主義，向受天災或戰禍影響地區的民眾提供各方面援助，例如衛生措施、醫療服務、食物、教育和避難所等。另外，近年中東戰亂時，歐盟亦有出手接受當地難民。

不過，就算去年反修例風波演得最烈之時，亦未能談不上是戰禍。其間，香港眾志黃之鋒曾要求台灣施以援手，訂立《難民法》接濟香港的「政治難民」，卻被台灣當局拒絕了。去年9月，蔡英文曾表示，現行法律已經足夠，可以在必要時提供香港人民協助。台灣內政部則指出，接受難民是嚴肅的議題，需要考量人權、經濟、社會、文化及國家安全等因素，就如同世界上其他接受難民的國家一樣，必須凝聚全民共識。

有政界中人認為，台灣政壇善搞文宣工作，要尋找美麗辭藻背後的真相，不單要聽其言，更加要觀其行。

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