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【港區國安法】董建華強調一定要立法　有助香港自身將來

政治 19:42 2020/06/19

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（團結香港基金Facebook）

全國人大常委會正式審議港區港安法。全國政協副主席、前特首董建華今日（19日）參與論壇，明言將國家安全法引進香港是必定要做。

董建華重提，擔任特首時曾言「香港好，國家好；國家好，香港更好」，認為港區國安法立法是必要做，直言是香港對國家的責任，多於國家責任，而且為香港自身將來是應該做。

董建華又稱，中國管治完善、前景很好，強調對中國長遠發展很有信心。

另外，大律師公會再就港區國安法發聲明，呼籲人大常委盡早披露草案，又提到律政司司長鄭若驊早前指，全部依照普通法行文不合理的說法，認為令人憂慮港區國安法會否沿用普通法原則。

公會又提到港澳辦副主任鄧中華言論，稱中央對特別嚴重案件保留管轄權，認為衍生出案件會否由香港法庭審訊等問題，呼籲法律生效前，應讓法官、大律師、律師及公眾人士，有適當時間考慮法律內容及影響。

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責任編輯：陳宛彤

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