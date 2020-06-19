【居屋2020】四大屋苑63折臨時定價　山麗苑綠表6萬首期做業主

居屋2020將接受申請，據了解房委會將以市價63折定價，推售7,047伙。

不過房委會憂慮疫情或影響經濟下行，尤其是家庭入息，建議今年8月再檢討一次折扣率及售價，倘今年4至6月，非業主住戶的家庭入息下跌，房委會8月或增加今期居屋折讓，令售價有望再下調。

今期居屋之中，鑽石山啟翔苑平均呎價9,365元，創復售居屋以來新高。4個屋苑項目預計7月接受申請，10月攪珠，明年3月揀樓。

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房委會資助房屋小組下周一（22日）將討論新一期居屋銷售細節。據悉房署建議將綠白表比例，由以往五五比，調整到四六比；單身人士配額維持一成，有700個，家有長者維持三成，有2,100個。

今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。

山麗苑最平單位123萬

今期屋苑之中，最平單位賣123萬元，位於皇后山山麗苑，意味綠表買家付低至5%首期，即6.15萬元就可做業主，是近年最筍的「上車」之選。

至於「樓王」單位在鑽石山啟翔苑，料500呎單位售價高達513萬元，呎價破萬，該屋苑單位的平均呎價是9,365元。

另外，據悉今年「白居二」年度配額將較去年增加五成，有4,500個。

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記者：吳卓峰