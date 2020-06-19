【立法會選舉】街工倡初選落敗仍可參選　戴耀廷：若不願遵從協議不應參與初選

▲ 街工今日宣佈參選名單，將派出主席、年僅27歲的盧藝賢參選新界西的初選，而現任區議會（二）立法會議員、街工梁耀忠則宣佈將退居名單第二位。

立法會選舉9月6日舉行，民主派將於下月11及12日舉行初選投票，定出出戰立法會的名單。街工今日宣佈參選名單，將派出主席、年僅27歲的盧藝賢參選新界西的初選，而現任區議會（二）立法會議員梁耀忠則宣佈將退居名單第二位。

有份提出民主派初選機制的港大法律學院教授戴耀廷早前表示，民主派會按「35+」初選結果，在新界西派六席出選。街工就認為，若在初選結果排第六至第八，都可報名參加正式立法會選舉，屆時於投票前夕再按民調供市民參考並棄選。

被問到做法會否推翻民主派初選承諾。盧藝賢表示，參考上屆立法會選舉，朱凱廸、鄭松泰等均在選舉中間才跑出今屆多素人參選，認為競選過程中需重視市民選擇權，以及候選人參選權，又相信沿用上屆的棄選機制，可成全大局。梁耀忠就強調，街工並非堅持初選後會再參選，但若屆時各名單得票差異太少，對隊伍「不公道」，認為最後應一齊商量及作最後決定。

梁耀忠表示，今次不再挑戰「超區」，是想集中資源在街工主力服務的新界西。他強調自己退下二線，不等於放棄所有工作，指自己服務社會已逾35年，希望有同事可以延續有關工作。

戴耀廷傍晚在社交網站回應指，新西兩輪的初選協調會議上已同意，由得票首六位的名單參與官方選舉，其他名單承諾不參與；若有人不願遵從已達成的協議，應不可參與初選。



責任編輯：李淇