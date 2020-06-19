食安中心呼籲市民停止食用兩款疑受肉毒桿菌污染的預先包裝芝士醬
社會 20:25 2020/06/19
食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）呼籲市民，不要食用兩款由英國進口的預先包裝芝士醬，因為有關產品可能受肉毒桿菌污染。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售有關產品；中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。
產品資料如下：
中心表示，市民不應食用兩款分別名為「Original Cheese Spread」及「Cheese Spread with Chives」的產品，原產地於英國，進口商為CitySuper；因有關產品可能受肉毒桿菌污染。
發言人說，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指有關產品生產商正回收上述批次的產品，因為有關產品生產過程出現問題，令產品可能受肉毒桿菌污染。
中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。初步調查發現上述進口商曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售。該進口商較早前收到該產品生產商的通知後，已將受影響產品停售、下架並展開回收。
發言人指，肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。肉毒中毒症狀包括非常疲倦、虛弱無力、眩暈，通常隨後會出現視力模糊、言語障礙和吞嚥困難。神經素可令患者的呼吸肌肉癱瘓，引致死亡。上述症狀通常在患者進食毒素後約18至36小時出現，但亦可介乎4小時至8天不等。
發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。
責任編輯：洪芷晴