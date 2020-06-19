【父親節】馬時亨女兒經父親鼓勵辦教育　曾以父親品格為人當擇偶條件

周日(21日)為父親節，港鐵前主席馬時亨長女、品格教育協會創辦人馬露明接受訪問提到，經父親鼓勵而辦教育，又分享與父親溫馨相處之道及其對自身成長的影響。

馬時亨、馬露明父女將會「雙馬合璧」出任品格教育協會聯席主席，而馬露明接受港台節目《舊日的足跡》訪問稱數月前馬時亨主動提出合作，為此感到興奮、新鮮和期待，形容是她們第一次合作做一件事，是一個好好的學習機會，2人理念相同，希望把品格教育理念帶入主流學校。她說：

如果孩子有聰明的頭腦卻缺乏了正確的品格價值觀，對社會不是一件好事。

馬露明又謂馬時亨是一個「另類爸爸」，從細到大都會聆聽自己和妹妹的心聲，從來沒有對她倆打罵，父親覺得學校成績屬其次，他最注重禮貌這些基本做人原則。她又憶述在十多歲時，「父親送我一張無上限信用卡，我反過來提醒他，我們要慳家！」

出身小康之家，但原來馬露明成長時都曾欠缺自信，她感激父親鼓勵自己走上這條教育大道，

6歲時遇到一位不太喜歡我的老師，她覺得我蠢，指我沒有希望，我以為自己真的一無是處……直到8歲移居英國，母親為我找到一間很適合我的學校，那裡的老師使我完全脫胎換骨，讓我充滿自信，老師提醒我「每一個人都有優點，讓我們一起發掘吧！」就是這一句改變了我，我開始發當老師的夢！

因為她自覺當老師並非特別光榮，後來發覺原來父親對她為人師表感到驕傲，父親更對她坦言「培育好下一代更值得尊重」。但馬露明回想當年父親決定退任局長一職，身為女兒的她心中反而有掙扎，因她有感成功人士應對社會有所貢獻，可惜父親的健康卻令自己非常擔憂：

當時我們一起去見醫生，醫生向我們解說父親健康的風險，生活上要立即改變才可使他活得更長壽……我尊重他的決定，多年來他依然在不同崗位上有所貢獻，幫助社會，取得平衡，非常難得。

馬露明10月快將迎接第四個孩子了，故父親將共有三名男孫和三名女孫。她笑謂人稱父親「Fit馬」可能也是湊孫的效果。她透露父親常用食物引誘孫兒，所以家裡時常會出現一大袋菠蘿包、蛋撻、雞蛋仔等等，她直言要多謝父親對自己無條件的愛和支持，以及讓她看到何謂美滿婚姻，

父親的品格和為人是我少女時代擇偶的條件！2011年我結婚的時候，父親公開給我的丈夫200分，其實我都想給父親200分！

整個訪問將於父親節6月21日星期日，早上8時10分至10時，於港台第一台《舊日的足跡》節目中播出。

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責任編輯：蘇文軒